SPAJIĆU SENT TROPE VAŽNIJI OD SEDNICE SAVETA? Gde se i na kojoj destinaciji odmara premijer Crne Gore - Deo su pitanja poslanika opozicije

GDE je predsednik Vlade Milojko Spajić, gde se odmara i na kojoj destinaciji?

društvene mreže

Da li će prisustvovati sednici Saveta za bezbednost i odbranu koju je za 20. avgust zakazao predsednik države Jakov Milatović, samo su deo pitanja koja su postavljali poslanici opozicije drugog dana rada Skupštine Crne Gore.

Šef poslaničkog kluba Pokret "Evropa sad" Vasilije Čarapić odgovorio je rečima da premijer ima pravo da sa svojim bratom i lepšom polovinom pođe na more.

- Izvršna vlast odmara dok Skupština radi, to je normalno. Možda odmara na Azurnoj obali - kazao je Čarapić.

Usled boravka van Crne Gore gotovo je sigurno da premijer neće doći 20. avgusta na sednicu Saveta za bezbednost i odbranu. To je indirektno potvrđeno i u saopštenju kabineta predsednika Vlade, uz obrazloženje da Spajić ima "ranije preuzete obaveze".

Na "mrežama" su objavljene fotografije premijera iz elitnog letovališta u Sent Tropeu. Zbog toga su burno reagovali iz opozicije. Poslanik DPS Andrija Nikolić pitao je "gde je danas predsednik Vlade i zašto se ponižavaju građani".

- Četiri puta je propala sednica premijerskog sata jer se premijer nije pojavio - kazao je Nikolić.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar kazao je da je premijer Spajić u Sent Tropeu i pozdravio aktiviste GP URA koji su ga, kako kaže, videli u Francuskoj.

Na mreži "Iks" pojavilo se na desetine postova uz razne fotografije i tvrdnje da se premijer Spajić sa suprugom Milenom već nekoliko dana nalazi u mondenskom francuskom letovalištu Sent Trope. Neki od premijerovih prijatelja su se pohvalili na društvenim mrežama luksuzom u kojem borave. Najpre se mogao videti preko postova Spajićevih prijatelja let malim avionom iz Tivta do Nice, pa vila u kojoj su odseli, luksuzni automobili koji se koriste... Neki od snimaka su u međuvremenu obrisani, dok su neki i dalje dostupni.

Savet krajem meseca IZ kabineta predsednika Vlade obavestili su da će Spajić prisustvovati sednici Saveta za odbranu i bezbednost ali u novom dogovorenom terminu, nakon 25. avgusta. - Istina je da je premijer prethodno nudio nekoliko termina, izeđu ostalog da se sednica Saveta održi 2. avgusta, ali taj termin nije odgovarao pojedinim članovima. Imajući u vidu da je predsednik države, bez konsultacija, zakazao sednicu za 20. avgust, sekretar Saveta je obavešten da predsednik Vlade istoj ne može prisustvovati te je zatražen novi termin - ističe se u saopštenju.

Iz Pokreta "Evropa sad" reagovali su saopštenjem okrivljujući medije bliske Jakovu Milatoviću da su lažno optužili premijera Spajića da koristi Vladin avion za potrebe godišnjeg odmora, kao i da pije šampanjac od 8.000 evra.

- Ove bizarne i senzacionalističke tvrdnje lako demantuju činjenice poput onih da je, kao što se vidi na objavljenim fotografijama Spajić bio u restoranu "Le Girelier". U par sekundi korišćenja "Gugla" može se naći cenovnik tog restorana u kojem su cene paste 30 evra, a čaša šampanjca 20 evra, jeftinije nego na mnogim mestima u Crnoj Gori i u regionu. Iako se priča o "skupom šampanjcu" uklapa u pokušaje kriminalizacije predsednika Vlade, ona je besmislena jer ni Spajić niti njegova supruga, u 6. mesecu trudnoće, ne konzumiraju alkohol - ističe se u saopštenju.