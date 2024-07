ZASIJALO HERCEGNOVSKO ŠETALIŠTE: Završena rekonstrukcija na koju se čekalo skoro pola veka

Otvorena je u potpunosti rekonstruisana deonica šetališta duga 1,4 kilometra, od Titove vile do nekadašnjeg restorana Galeb u Igalu. Staza je popločana behaton pločama,sa novom vodovodnom, kanalizacionom, hidrantskom i atmosferskom mrežom, javnom rasvetom i zelenilom.

Foto: Vuk Ilić

Lepo uređen deo Obale Nikole Kovačevića otvorili su predsednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić i predstavnica Uprave za kapitalne projekte, Bojana Mitrić. Katić je podsetio da su Igalo i Herceg Novi na ovu rekonstrukciju čekali više od 50 godina i napomenuo da nijedan problem ne može čekati pet decenija na rešavanje.

Foto: Vuk Ilić

- Kao i na mnogim drugim primerima gde su drugi zapeli ili stali, mi smo reagovali i učinili sve u našoj moći da stvari pokrenemo sa mrtve tačke. Proaktivnim delovanjem omogućili smo da Herceg Novi više ne bude mesto koje će država zaobilaziti po pitanju investicija, istakao Katić. On je ocenio da je ovo najveće ulaganje u rekonstrukciju šetališta kroz samo jedan projekat, još od njegove izgradnje, odnosno zatvaranja uskotračne železničke pruge početkom prošloga veka nakon čega je ta trasa uz obalu pretvorena u jednu od najlepših pešačkih zona na Jadranu. Katić je najavio i rekonstrukciju šetališta od hotela Plaža do Meljina,u saradnji sa Morskim dobrom.

- Uređenjem te deonice, Herceg Novi će prvi put dobiti kompletno sređeno šetalište od Igala do Meljina. Ukupna ulaganja u ove dve deonice iznosiće preko pet miliona evra, ali naše šetalište i Herceg Novi to zaslužuju, uveren je Katić. On je zahvalnost uputio nekadašnjem direktoru Uprave javnih radova Boru Lučiću, koji je uspeo da Herceg Novi visoko pozicionira na listi gradova kojima su potrebne investicije većih vrednosti. Sada Uprava javnih radova ima oko 15 velikih projekata u Herceg Novom koji se realizuju.a među njima je i izgradnja autobuske stanice.

Foto: Vuk Ilić

-Vlada je napokon prepoznala potrebu i obavezu da ulaže u ovaj grad i sada prisustvujemo rezultatima te pomoći, naveo je Lučić.

Potpredsednik Opštine Herceg Novi Miloš Konjević ukazao je na značaj koji će šetalište u Igalu imati za lokalno stanovništvo, ali i za turiste. Sekretar Sekretarijata za komunalne delatnosti, Vasilije Seferović objasnio je da će na ovom delu saobraćaj biti ograničen na period od 6 do 10 sati, osim za one koji imaju prebivalište i sopstvenu garažu ili dvorište. O novom ruhu koje ovakvim projektima dobija Herceg Novi i dobroj saradnji sa meštanima koji su između tamarisa i pami izabrali da uz šetalište budu zasađene palme govorio je Aleksandar Kovačević iz Agencije za izgradnju i razvoj grada.

- Borimo se da budemo u službi građana i struke i da sve na čemu radimo ima kvalitet koji je neophodan da se dičimo time,kazao je Kovačević.

Otvaranje rekonstruisane deonice šetališta organizovano je kao deo proslave 13. Jula.