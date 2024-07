SKRIVENIM TENDERIMA DO MILION I PO EVRA: Crnogorska ministarstva i opštine sprovodili nabavke mimo zakona

NEMALI broj javnih nabavki u Crnoj Gori izvršen je mimo zakona, ocenila je Državna revizorska institucija.

DRI

Kako navode u svom izveštaju, ministarstva i državne institucije prikrile su preko milion evra nabavki tokom prošle godine. A da je ta oblast pogodna za koruptivne radnje, iako je taj sistem usklađen za zahtevima EU, ocenjuju u NVO Institut Alternativa. S toga poručuju da se mora raditi na transparentnosti i efikasnosti tog sistema.

Sprovođenje jednostavnih javnih nabavki u javnom sektoru, onih do 8.000 evra, ne obavlja se u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu tu oblast, ocenila je DRI u konačnom izveštaju o reviziji pravilnosti sprovođenja jednostavnih javnih nabavki za 2023. godinu. Kako navode, većina subjekata nije iskazala sve sprovedene postupke i direktne nabavke, što nije u skladu sa Zakonom. Ukupan iznos nabavki koje su prikrivene iznosi čak 1,35 miliona evra.

Gde ima novca izazov je veći DA javne nabavke u Crnoj Gori nisu efikasne, a izazovi u ovoj oblasti višestruki, smatraju u Institutu Alternativa. - Tamo gde je najviše novca, izazov korupcije je najveći. Teško je verovati da u zemlji u kojoj je korupcija široko rasprostranjena, gotovo tradicionalno utemeljena, nema korupcije u postupcima u kojima se raspodeljuje najveći deo budžetskih sredstava, godišnje više od 600 miliona evra. Potrebno je obezbediti proaktivnu saradnju svih nezavisnih nadzornih institucija, te najviši stepen garancija i nagrade za izvore informacija iz sistema - poručuje Stevan Muk ispred IA.

- Revizijom je utvrđeno da je većina subjekata sprovodila određene nabavke iznad 8.000 evra direktnim prihvatanjem faktura od dobavljača, a polazeći od vrednosnih razreda nabavki propisanih zakonskim odredbama, nije za njih sprovodila postupke jednostavnih nabavki preko sistema ESJN, kako je to propisano Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki - navodi se u izveštaju.

Mimo sistema, kako se navodi, nabavke su radili Ministarstvo unutrašnjih poslova i to vrednosti od oko 180.760 evra, Ministarstvo kapitalnih investicija na iznos od oko 38.752 evra. Nabavke su prikrili i u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i to vrednosti oko 45.063 evra, u Ministarstvu vanjskih poslova skoro troduplo vrednije, odnosno 126.940 evra, u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore oko 257.800, a u Nacionalnoj turističkoj organizaciji na iznos oko 73.855 evra... Kada je reč o opštinama, tendere nisu sproveli u skladu sa zakonom u Beranama i to na iznos od oko 361.330 evra, Opštini Mojkovac 49.500, u Kotoru i Ulcinju gde su mimo zakona nabavke iznosile oko 333.097, odnosno oko 76.439 evra.