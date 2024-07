JAKOV UDARA NA SABORCE: Šef države sve češće kritikuje Pokret "Evropa sad" i predstavnike parlamentarne većine

NAKON najave novog pregrupisavanja na političkoj sceni i formiranja Pokreta za Crnu Goru, Jakov Milatović, sve češće "udara" na doskorašnje saborce iz Pokreta "Evropa sad" i parlamentarnu većinu koja mu je dala podršku na predsedničkim izborima prošle godine. Ovog puta mu je zasmetalo usvajanje rezolucije o genocidu u logorima Jasenovac, Dahau i Mauthauzen.

V.K.

On je u petak nakon sednice Skupštine Crne Gore iskazao žaljenje što je PES "koji je on stvarao" i koji je, kako smatra, imala presudnu ulogu u rušenju bivšeg režima, postala politička marioneta.

Portparol Nove srpske demokratije Mirko Miličić poručio je predsedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću da ovih dana sa lakoćom iznosi optužbe na račun dojučerašnjeg partnera i ljudi koji su svojim političkim zalaganjem doveli do toga da on bude izabran na tu funkciju.

- Žao nam je što se predsednik Crne Gore, koji bi trebalo da bude predstavnik svih građana, ovih dana sve više izoluje od svojih doskorašnjih prijatelja i pokušava da nametne narativ "država to sam ja" koji je sprovodio njegov prethodnik na toj poziciji. Velika je šteta što je Milatović krenuo tim putem i da je sada bliži onima protiv kojih se borio u drugom krugu predsedničkih izbora - naveo je Miličić u saopštenju.

On je podsetio Milatovića da je na poziciji predsednika Crne Gore glasovima birača PES-a, ali i nekadašnjeg Demokratskog fronta i ostalih pobednika 30. avgusta 2020. godine i da bi zbog toga trebalo da se zapita da li su stavovi koje ovih dana iznosi (ne)korektni.

Bilbord kao podsetnik Na ulazu u Nikšić još uvek stoji sada već malo izbledeli bilbord: "Da pobijedimo Mila Đukanovića, glasamo za Milatovića!" sa potpisom Demokratskog fronta. Neka se sledećeg puta kada bude dolazio u grad pod Trebjesom i kada ugleda taj bilbord dobro zapita da li bi bio tu gde jeste da takvih poruka i rada na terenu nije bilo, naglasio je Miličić.

Miličić je rekao da je ispod svakog dostojanstva da iz dana u dan "slušamo moralne tirade predsednika Crne Gore" koji pokušava da glumi svojevrsnog oca nacije, što građani ove zemlje jednostavno više ne žele.

- Borba protiv DPS-a nije počela 2022. godine, kako on to navodi sa formiranjem pokreta koji je napustio, već pre gotovo 35 godina i presudnu ulogu u obaranju bivšeg režima dale su one političke organizacije koje su se istrajno borile protiv jednog opakog režima. Presudnu ulogu su dali oni ljudi koji su na protestima, litijama, a kasnije papirom i olovkom poslali DPS u prošlost i ti se ljudi do obaranja DPS-a na izborima 30. avgusta 2020. ne sećaju nikakvog doprinosa Jakova Milatovića - zaključuje Miličić.