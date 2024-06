PARASTOS MOMIRU BULATOVIĆU Joanikije služio pomen: Ovim rečima se setio bivšeg predsednika Crne Gore

PET godina se navršilo od smrti bivšeg predsednika Crne Gore i premijera Vlade SRJ Momira Bulatović koji je preminuo je 30. juna 2019. godine, iznenada od posledica srčanog udara, u 63.godini.

Mitropolija crnogorsko primorska

Na groblju u selu Raći u Kučima, gde počiva, sabrali su se njegovi najbliži, evocirali uspomene na čoveka koji je obeležio jedno teško vreme u kome je srpski narod prolazio najteži period u novijoj istoriji.

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije služio je parastos Momiru Bulatoviću i njegovom rano umrlom sinu Bošku, uz sasluženje protojereja-stavrofora Branka Tapuškovića i jereja Miloša Lučića.

- Momir Bulatović je ostavio dubok trag u novijoj istoriji Crne Gore kao njen predsednik i predsednika Vlade Savezne Republike Jugoslavije, ali i kao pošten čovek, što mnogo znači s obzirom da taj epitet zaslužuju samo pojedini ljudi koji se bave politikom, kazao je mitropolit i nastavio:

- Međutim, Momir Bulatović je bio mislilac koji je mogao da se uzdigne iznad dnevne i lokalne politike, i da razmišlja na planetarnom planu. Kako vreme prolazi njegova misao dobija sve veći značaj. On je kao mlad čovek ušao u politiku sa ideoalima, noseći u svom srcu kosovsku misao. Čini mi se da je jedan od prvih njegovih javnih istupa bio baš sa tom mišlju, i tada smo se borili za Kosovo kao što se borimo i danas, kao što ćemo se boriti i ubuduće. I to se pitanje neće tako lako razrešiti, ali će svakako ta borba da traje. I on je časno služo kosovskoj misli, naveo je Joanikije, podsetivši da je Momir imao svoju viziju države, dok su mnogi njegovi saradnici imali više viziju svoga bogatstva, vlasti i moć i onoga što je privremeno.

Mitropolit Joanikije je naveo da je Bulatović imao veliko poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

- U duši je bio hrišanin, tako se i ponašao. Ali, naravno, platio je svoj dug –odrastao je u komunstičkom vremenu, tako se i školovao. Međutim, nasleđe njegovih čestitih predaka iz porodice, a i ono što mu je Bog dao, lepotu njegove duše, to je bilo ipak mnogo jače od svega onoga što je privremeno. Svi mi plaćamo dug svome vremenu, ali može čovek, kao što je to uspeo Momir Bulatović, da se uzdigne iznad svog vremena i da pokaže da je čovek, što je on po svemu i potvrdio, naglasio je mitropolit.

RANA ZA ŽIVOTA Podsetio je vladika da je Momir za života poneo tešku ranu kada je rano izgubio sina Boška. - I taj gubitak je, takođe, podneo i ljudski i hrišćanski, kao što je to naučio i od svojih junačkih predaka, kazao je mitropolit Joanikije.