NA USELJENJU MNOGO OSMEHA I MALO TREME: Reporteri "Novosti" juče obišli učenički dom "Patrijarh Pavle"

UČENIČKI dom "Patrijarh Pavle" u Beogradu, najveći u prestonici, juče je primio nove stanare.

FOTO: N. Skenderija

Učenicima prvih razreda srednjih stručnih škola i gimnazija uselilo se juče u sobe. Njih 576 došlo je iz cele Srbije. Oni najmlađi, tek završili osmi razred, u pratnji roditelja, braće i sestara, strpljivo su čekali da uzmu ključeve četvorokrevetnih soba i upoznaju svoje nove cimere. Nisu krili zbunjenost, pa i malu tremu, jer se prvi put odvajaju od porodice, a nekima od njih je ovo prvi dolazak u dvomilionski grad.

Ipak, vaspitači, njih 29, ljubazno su im poželeli dobrodošlicu i uputili u apartmane u kojima će u narednom periodu boraviti. I mame i tate su imale priliku da vide gde će im deca živeti u narednom periodu. Ni roditelji ni deca, nisu krili zadovoljstvo smeštajem i uslovima koji postoje u domu.

Objekat je namenjen za decu koja nemaju prebavilašite u Beogradu, ali postoje i slobodna mesta i za učenike iz obodnih gradskih opština poput Mladenovca, Lazarevca, Sopota i Obrenovca, ali i za decu iz Crne Gore i Republike Srpske.

Prema rečima pomoćnika direktora za vapitini rad Ivane Matić, ova ustanova ima obavezu da svake godine postane dom za do deset odsto pripadnika osetljivih grupa iz romske nacionalne manjine, dece koja nemaju jednog ili oba roditelja, raseljenih lica sa KIM...

- Mi smo najveći dom u Srbiji gde su pod jednim krovom smešteni dečaci i devojčice, podeljeni u dva krila i na tri sprata - priča Matićeva. Trudimo se da deca svake godine dobiju što bolje uslove, a naši vaspitači vode računa o njima 24 sata. Sarađuju i sa odeljenskim starešinama, gde pratimo ponašanje, školski uspeh, izostanke...

Pravila PORED dobrih uslova za život, sekcija, vaspitnog rada i ishrane, učenici bi trebalo da poštuju određena pravila. Osnova je lepo ponašanje i dobro vaspitanje, a ostanak napolju je dozvoljen do 21.30, kako bi, kako kažu u domu, deca imala dobar ritam spavanja. Takođe, ujutru je obavezno nameštanje kreveta, jer se sobe pregledaju i trebalo bi da budu uredne i sređene.

Sekcije su veoma bitne, a svaki od vaspitača je zadužen za neku od njih. Izbora je mnogo, od dramske, muzičke, recitatorske, preko modernog plesa i folklora, do sportskih sekcija, sem rukometa, za sada.

Kako nam je rekla Ivana Matić, period adaptacije učenika je individualan.

- Odvajanje iz malog porodičnog okruženja i prilagođavanje na novu sredinu i kolektiv nije lako. Deca to nekada dožive stresno i ne mogu da se adaptiraju, ali je retko da se neko ne uklopi. Optimalno je sačekati da prođe bar prvo polugodište za prilagođavanje, ali sve zavisi od učenika do učenika - kaže Matićeva.

Prednost imali odlikaši PREMA podacima iz uprave, pravo na smeštaj u "internatu" dobijaju odlični i vrlodobri đaci. Za ulazak u dom su, osim prijave, neophodni svedočanstvo i potvrda o primanjima po članovima porodice. U obzir se uzimaju i diplome i nagrade.

Devojčice Saru Zarić i Mariju Pešić iz okoline Lazarevca, kao i Sonju Rončević iz Smedereva, zatekli smo u sobi kako se raspakuju. Društvo su im pravile porodice. Marija se odlučila da upiše srednju Elektrotehničku, dok su Sara i Sonja upisale srednju Medicinsku školu. Kako su nam rekle, imaju tremu, ali se nadaju da će se uz podršku vaspitača, roditelja i vršnjaka brzo uklopiti u novo okruženje, iako će im kuća nedostajati.

Učenici na raspolaganju imaju bazen, sportsku salu, višenamenske sportske terene i drugo. Restoran, kojeg se ne bi postideli ni prestonički ugostiteljski objekti, kutak je za tri obroka dnevno, koji svi u domu u šali zovu menzom.