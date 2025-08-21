Beograd

AKCIJA ISPRED ZOOLOŠKOG VRTA: Dobrovoljno davanje krvi na više lokacija

Jovana Manić

21. 08. 2025. u 11:07

INSTITUT za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da sledeće nedelje učestvuju u akcijama i daju krv.

Crveni krst u Požarevcu

Krv je moguće dati u prostorijama Crvenog krsta Obrenovca danas od 9.00 do 14.00. Sutra će transfuziološki autobus biti parkiran ispred Doma zdravlja u Požeškoj od 9.00 do 14.00.

Za vikend će biti organizovane dve akcije, i to u subotu ispred Beo zoo-vrta od 10.00 do 14.00, a u nedelju u "Ritejl parku stop šop" u Lazarevcu od 10.00 do 15.00.

Pored akcija koje će biti organizovane na terenu, crvena tečnost se može dati i u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati.

