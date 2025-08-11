Beograd

ŠAHOVSKI TURNIR SLEPIH I SLABOVIDIH: Najbolji iz cele zemlje u Mladenovcu

Jovana Manić

11. 08. 2025. u 12:45

NA OVOGODIŠNjEM tradicionalnom Šahovskom turniru slepih i slabovidih, koji svake godine okuplja takmičare iz cele zemlje, zlato je odneo Milorad Vulin iz Beograda.

GO Mladenovac

Druga pozicija pripala je Branislavu Stojanoviću iz Smedereva, a treće mesto osvojio je Dušan Nikolić iz Velike Plane.

Takmičenje je ove godine, pored domaćih predstavnika, okupio i šahiste iz Jagodine, Velike Plane, Smedereva, Smederevske Palanke i Beograda.

Međuopštinska organizacija saveza slepih i slabovidih Mladenovca i Sopota organizovala je ovaj turnir, pod pokroviteljstvom opštine.

