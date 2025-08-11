ŠAHOVSKI TURNIR SLEPIH I SLABOVIDIH: Najbolji iz cele zemlje u Mladenovcu

PRODUŽEN boravak je za većinu roditelja učenika nižih razreda spas, pa je i interesovanje ogromno. Ipak, obrazovne ustanove su ograničene mogućnosti, kada je ova usluga u pitanju. Zbog manjka prostora ili nedovoljno učitelja, nisu u mogućnosti da izađu u susret svima. Ovaj vid nastave, prethodnih godina, koristilo je između 7.000 i 8.000 dece u 111 osnovnih škola u više od 290 grupa, pa se i ove godine očekuje taj broj đaka.