Beograd

PREMIJERA "ROMANTIKA U OPANCIMA": U čast pesnika Milorada Petrovića Seljančice

Jovana Manić

07. 08. 2025. u 16:03

PREMIJERNO, povodom jubileja 150 godina od smrti pesnika Milorada Petrovića Seljančice, izveden je muzičko-scenski komad "Romantik u opancima" na sceni Centra za kulturu i turizam u Mladenovcu.

ПРЕМИЈЕРА РОМАНТИКА У ОПАНЦИМА: У част песника Милорада Петровића Сељанчице

GO Mladenovac

Ovom prilikom prikazan je i dokumentarni film koji je Gradska opština Mladenovac pripremila u čast ovog jubileja.

Nakon muzičko-scenskog komada u sali bioskopa, u Galeriji "Foaje" organizovan je koktel za sve posetioce i izložba koja je u saradnji sa Udruženjem "Igrale se delije" priređena u čast pesnika rođenog u Velikoj Ivanči.

Za scenario i režiju komada bio je zadužen Darko Todorović i Jasmina Čabrilo.

Fudbal
