PREMIJERA "ROMANTIKA U OPANCIMA": U čast pesnika Milorada Petrovića Seljančice
PREMIJERNO, povodom jubileja 150 godina od smrti pesnika Milorada Petrovića Seljančice, izveden je muzičko-scenski komad "Romantik u opancima" na sceni Centra za kulturu i turizam u Mladenovcu.
Ovom prilikom prikazan je i dokumentarni film koji je Gradska opština Mladenovac pripremila u čast ovog jubileja.
Nakon muzičko-scenskog komada u sali bioskopa, u Galeriji "Foaje" organizovan je koktel za sve posetioce i izložba koja je u saradnji sa Udruženjem "Igrale se delije" priređena u čast pesnika rođenog u Velikoj Ivanči.
Za scenario i režiju komada bio je zadužen Darko Todorović i Jasmina Čabrilo.
