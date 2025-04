I POPRAVKE IMAJU SVOJ ROK: Obrenovčani nezadovoljni zbog svakodnevnih isključenja vode i struje

SVAKODNEVNO, već gotovo mesec dana unazad, žitelji obrenovačkih naselja susreću se sa problemom da tokom dana, više sati nemaju struju i vodu zbog, kako ih obaveštavaju nadležni, sanacije vodovodnih cevi.

Foto: I. Marinković

Kraj radova je navodno obećan za 20 do 30 dana.

Prema rečima Miloša Stanojevića, predsednika opštine Obrenovac, tako kratak rok nije - moguć.

- Kad govorimo o sanaciji vodovodnih cevi, tu se podrazumevaju razni radovi, od promene gumice na slavini, do zagušenja ili napuknuća - objašnjava predsednik. - Trudimo se da sve radove po prijavi korisnika odradimo u najkraćem mogućem roku, ali mnogo je korisnika, prijava i posla, naravno. No, mislim da će vremenom svi biti zadovoljni, naročito kad budemo okončali i sve radove vezane i za kanalizacionu mrežu opštine Obrenovac.

Branko Matić, direktor Javno-komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" za naš list detaljnije objašnjava:

- Nema dana, a da neko ne prijavi kvar na vodovodnoj mreži, od onih sitnih do krupnih. Naravno, to iziskuje radove, a time i isključenja vode i struje u pojedinim naseljima i mesnim zajednicama. No, nije strašno, to traje nekoliko sati, dok se kvar ne otkloni i onda stanovnici budu snabdeveni i strujom i vodom.

Prema njegovim rečima, svaki lom se rešava u roku od 48 sati, osim ako u međuvremenu u roku od 24 sata, ne dođe do većeg ili ozbiljnije situacije, pa se prethodna prijava odlaže za neko vreme. Ali, ne zadugo, možda dan, do dva.

- Znam da nije prijatno, ali šta da radimo! Svakog dana imamo mnogo posla i trudimo se da ga što pre završimo i sugrađanima obezbedimo sve uslove za normalno snabdevanje vodom i strujom - kaže Matić.

KANALIZACIJA DO KRAJA 2025.

BRANKO Matić naglašava da je grad predvideo i izgradnju nove kanalizacione mreže u Obrenovcu.

- U pitanju su naselja Barič, Mislođin, Zvečka, Ratari i Mladost u okviru Mesne zajednice Krtinska - kaže naš sagovornik. - Reč je o oko 2.900 korisnika kojima će biti omogućena nova kanalizaciona mreža, ali i za sam grad izgradnja postrojenja za otpadne vode. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja godine, a trenutno smo još u fazi pribavljanja dokumentacije, građevinske i ostalih dozvola. Nadamo se završetku radova do kraja 2025.