SANACIJA POLOMLJENIH VODOVODNIH CEVI: Radovi u obrenovačkom selu Zvečka isključili vodu i grejanje

U obrenovačkoj mesnoj zajednici Zvečka - u ulicama Barička reka i Ace Spasića 42, danas su započeti radovi na sanaciji loma vodovodne cevi.

Foto: I. Marinković

Takođe, kako obaveštavaju nadležni iz obrenovačke opštine i u Ulici Vukovića Korčagina broj 163, Kosovskoj ulici i na Šabačkom putu, a zbog "nasecanja priključaka".

Zbog neophodne sanacije loma na primarnom cevovodu bez grejanja su korisnici iz naselja Gaj 1.

Isključeni su korisnici sa konzumnog područja TP-66 : ul. Nemanjina od br. 104 do br. 128, ul. Dečanska od br. 2 do br. 15; Korisnici sa konzumnog područja TP-68: ul. Avalska od br. 1 do br. 13, ul. Dečanska od br. 12 do br. 20, ul. Šumarice od br. 14 do br. 51; Korisnici sa konzumnog područja TP-69: ul. Gračanička od br. 21 do br. 27, ul. Milovana Glišića od br. 3 do br. 11, ul. Šumarice od br. 1 do br. 15; Korisnici sa konzumnog područja TP-69A: ul. Milovana Glišića od br. 2 do br. 14.

Završetak radova i uspostavljanje grejanja očekuje se najkasnije do kasnih noćnih sati.