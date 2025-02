STERILISANO 50.000 PASA U BEOGRADU: Tretman napuštenih životinja po azilima na visokom nivou

NAPUŠTENI, izbačeni ili psi rođeni na ulici poslednjih godina psi utočište nalaze u beogradskim azilima, koji se nalaze u Padinskoj skeli, Ovči, Kovilovu, Obrenovcu, Zemunu i Rakovici.

Foto B. Puzovic

Sva ova prihvatilišta su u nadložnosti JKP "Veterina Beograd". Prema rečima direktora preduzeća Budimira Grubića, u 2024. godini zbrinuli su 6.600 pasa i mačaka, a sterilisano ih je 6.200.

Grubić ističe da su u centru grada lutalica gotovo i da nema. Uglavnom dolaze iz najšireg ruralnog dela grada, kao što su Mladenovac, Sopot, Surčin, Barajevo...

- Više psa lutalica u gradskom jezgru gotovo i nema, jer mi taj problem rešavamo sterilizacijom. U poslednjih osam godina preduzeće je izvršilo 50.000 sterilizacija. Nakon sterilizacije praksa je da se pas vrati na mestu gde je nađen. Problem se uglavom može naći u prigradskim naseljima, gde je dovoljno da čovek ostavi jednu ženku - rekao je Grubić.

Direkror "Veterine" je objasnio da broj pasa u prihvatilištima svakog dana varira. Na dnevnom nivou udome nekoliko pasa i mačaka.

- Godišnje udomimo od 800 do 1.200 pasa. Kada su u pitanju mačke, njih mnogo brže udomimo. One ne zahtevaju previše aktivnosti ili veliku pažnju. One jedva čekaju da uđu u nečiji dom. Maca koja je 15 dana u stanu i kada je izvedeš napolje ona jedva čeka da se vrati u stan. One su kao čovek, posle posla ili putovanja jedva čeka da se vrati kući. Kuća je najsigurnije mesto za sve. Dok je sa psima drugačije, oni više vole šetnju i jurnjavu.

Grubić je naglasio da ljudi koji udome kuce i mace iz azila brinu o njima kao o deci. Naime, redak je slučaj da ih ljudi posle nekog vremena vrate u azil.

- Ja ne znam da li smo imali deset vraćenih pasa za godinu dana. Obično ih vraćaju oni koji uzmu pogrešnog psa. Pas se ne uzima, on izabere tebe, a ne ti psa. Pas kad izabere svog vlasnika, on više nema problem jer si ti za njega kao roditelj. Ne volim kada se neko igra sa životima životinja. One ne mogu da se brinu same o sebi, a to je isto i sa decom.

Životinje u azilima imaju posebne obroke.

- Njima se servira salama koja je malo lošijeg kvaliteta od mesnog nareska. To je specijalno prilagođeno njima. Kad bi psu davao ono što mi jedemo on bi za manje od godinu dana dobio šećer, potom, holesterol, a na kraju moždani udar - objasnio je Budimir Grubić.