KAPELA BEZ STRUJE 20 GODINA: Groblje u centru Ritopeka u veoma lošem stanju, niko ga ne održava

KAPELA na lokalnom, seoskom groblju gročanskog naselja Ritopek već 20 godina nema struju! Opština je prošle godine pokušala da priključi struju, ali bezuspešno, navodi za "Novosti" predsednik Mesne zajednice Ritopek Miodrag Ivanović.

FOTO: Privatna arhiva

- To se nije dogodilo, jer je priključak kratak i trenutno nema mogućnosti da se to reguliše - rekao je on.

Prema Ivanovićevim rečima, JKP "Eko Grocka" je radilo na održavanju groblja međutim, nastupioje prekid, jer građani nisu hteli da plaćaju mesečnu nadoknadu.

- "Eko Grocka" je održavala groblje određeni vremenski period, ali građani nisu hteli da plaćaju mesečnu naknadu održavanja od 167 dinara. Tako da ugovor na kraju nije sklopljen i građani sami održavaju groblje.

Građani, pak, tvrde da je "'Eko Grocka' održavala groblje svega dva puta", a zatim je navodno aranžman naprasno prekinut.

Groblje u Ritopeku nalazi se u Karađorđevoj ulici, tik pored Osnovne škole "Nikola Tesla".

U Mladenovcu renoviranje groblja OPŠTINA Mladenovac započeće rekonstrukciju kompletnog groblja Međulužje zbog popunjenosti kapaciteta, navode iz Opštine Mladenovac. Renoviraće se i kapela koja će dobiti sve neophodne potrebne sadržaje. Groblje će dobiti novi trotoar za pešake, zelenu površinu, česme, klupe, prostor za odlaganje venaca, kao i niše za kontejnere. Planirano je i novo autobusko stajalište uz proširenje saobraćajnice, kao i parking-prostor izvan kompleksa groblja.

Meštani sa kojima smo razgovarali tvrde da se dug za struju nagomilavao nakon smrti bračnog para koji je nekada održavao kapelu i groblje u centru naselja. Tu su i kamate koje su godinama samo rasle.

Sada je ovo počivalište, tvrde meštani, zrelo za obnovu, mada su žitelji mesta samodoprinosom renovirali kapelu koju nakon toga ponovo niko nije održavao. I tako ukrug.

Oni ističu da su opštini Grocka slali molbe i zahteve za popravku struje, ali da niko od nadležnih nije reagovao.

- Sramota je da groblje ovako izgleda. Ovo je ruglo. Put je dugo godina u raspadu, a u opštini nisu raspoloženi za razgovor - ispričao je za naš list Petar Panić. - S obzirom na to da groblje niko ne održava, godinama nemamo ni grobara. Sami pokosimo travu i sve ostalo što treba. Glupo je reći, ali kad neko premine, skoro da nemamo kome da se obratimo za pomoć. Odlazimo u Mesnu zajednicu i tražimo odobrenje za grobno mesto. Plašim se šta će se dešavati kada se sva mesta popune - kaže Panić.

Meštani su ispričali kako je osim struje, veliki problem groblja i put. Nije asfaltiran, pa kada je loše vreme i kiša građani teško dolaze do groblja koje je na uzbrdici.