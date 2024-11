ZA PAKETIĆE DO PETKA: Novogodišnji darovi za najmlađe Zemunce

ZBOG velikog interesovanja roditelja za novogodišnje paketiće, rok za prijavljivanje je produže do petka, 29. novembra, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova u Kancelariji za mlade, Ulica Kosovska broj 9, saopštila je opština Zemun.

Foto: Novosti

Darove će i ove godine godine dobiti mali Zemunici starosti do osam godina, zaključno sa 2016. godištem, prilagođene uzrastu do dve, od tri do pet i od šest do osam godina.

Uz popunjen obrazac prijave, neophodna je lična karta jednog od roditelja na uvid i zdravstvena knjižica deteta, jer su paketići namenjeni samo mališanima čiji jedan od roditelja ili oni sami imaju prijavu prebivališta na teritoriji Gradske opštine Zemun.

Podela paketića biće 27. i 28. decembra od 11 do 19 časova u hali "Pinki". Na svakom vaučeru pisaće vreme za preuzimanje paketića.