POŽARNI PUTEVI ČESTO BLOKIRANI: Nepropisno parkirana vozila ometaju vatrogasce i Hitnu pomoć tokom intervencija

GOTOVO da nema dana u dvomilionskom Beogradu, a da se ne dogodi požar.

Foto: Novosti

Od vikenda do juče, bilo ih je tri. Pre dva dana plamen je progutao supružnike u jednom od beogradskih naselja, prošle subote u novobeogradskom soliteru od sveće je planuo stan i oštetio okolne, u Vlajkovićevoj je zadimio televizor... Naše vatrogasne ekipe uglavnom stižu veoma brzo na teren, ali često ne mogu da priđu višespratnicama. U trenucima kad je važan svaki minut, mora da se čeka "Parking servis" i ukloni automobile parkirane na požarnim putevima.

Ekipe Hitne pomoći već godinama dele ovaj problem sa vatrogascima i nije retkost da ne mogu da stignu do mesta gde je pomoć neophodna, ili da moraju pešače kako bi došli do pacijenta ili do mesta gde se odigrava drama.

Primer u 27. marta U ULICI 27. marta jedna stambena zajednica pre par godina pokrenula je inicijativu za obeležavanje protivpožarnog puta pored zgrade. Oni sada nemaju problem sa nepropisnim parkiranjem na ovom prostoru, a izlaskom na teren komunalni inspektori u ovoj situaciji mogu da napišu prekršajni nalog, a potom na teren izlazi "pauk" koji odvozi vozilo.

- Gradskom Odlukom o komunalnom redu zabranjeno je ostavljanje vozila na protivpožarnim putevima. Ukoliko komunalni inspektori na terenu ne zateknu vozača, donosi se odluka o uklanjanju vozila - rekli su nam u Gradu. Naravno, na teret vlasnika.

Beograđani, kojima smeta ovakvo ponašanje komšija, osim što ga prijavljuju komunalnoj miliciji, često se obraćaju i profesionalnim upravnicima. Najviše ovakvih pritužbi obično ima na Novom Beogradu, jer jedan protivpožarni prilaz obično treba da opsluži više lamela.

U centru grada, na Starom gradu, takođe vlada neodgovorno ponašanje pojedinaca. Vozači najčešće iz nemara ugrabe mesta koja nisu zonirana. Prema rečima profesionalnih upravnika, ovakvi problemi mogli bi da se reše kada bi putevi za hitne slučajeve bili obeleženi na adekvatan način.