DO PERONA BEZ MNOGO MUKA: "Novosti" obišle novu Beogradsku autobusku stanicu na Novom Beogradu koja je danas počela da radi

Ni kišno nedeljno popodne nije odvratilo putnike od odlaska na željenu destinaciju, te je prestonička autobuska stanica vrvela od ljudi.

- Došla sam da sačekam prijateljicu iz Kladova - rekla nam je sugrađanka Mira K. - Sviđa mi se nova autobuska stanica, sve je lepo, čisto, putokazi su na svakom koraku, a i osoblje pomaže. Biće nam potrebno vreme dok se naviknemo na ovu lokaciju i dok ne naučimo kako da stignemo do nove stanice, ali mi je drago što je ova moderna. Ne znam zašto ljudi kukaju za starom stanicom, ono je bilo ruglo.

Njeno mišljenje deli i Marko koji je putovao za Belu Palanku. Kaže nam da se lako snašao.

- Do stanice sam stigao autobusom 95, brzo sam shvatio gde se šta nalazi, kupio sam kartu bez čekanja, zaposleni su mi pomogli, a i putokazi se nalaze na svakom ćošku pa i nema potrebe. Čisto i miriše na novo, nedelja je pa i nema mnogo gužve.

Kako do i kako od BAS

OSIM sopstvenim automobilima i taksijem, građani do nove autobuske stanice mogu da stignu tramvajemm, autobusom ili BG vozom. Do novog BAS vode tramvaji 7 od Ustaničke, 9 sa Banjice, 11 sa Dorćola, i 13 sa Banovog brda. Sa Zelenog venca voze autobusi 60, 60L, 67, sa Banovog brda 85, sa Vidikovca 89, sa Bežanije 93, iz Bloka 45 voze 94 i 95, od Vukovog spomenika i Belvila autobusom EKO1, a linijom 600 vozi do nove autobuske stanice i sa aerodroma "Nikola Tesla" i od železničke stanice "Beograd centar", odnosno Prokop. Autobusom 95, koji vozi od naselja Borča pa sve do BAS mogu da dođu i oni koji kreću od Zrenjaninskog puta, Pančevačkog mosta, iz Bulevara despota Stefana, sa Zelenog venca, Brankovog mosta. I minibus E6 od Mirijeva do Bloka 45 prolazi pored nove autobuske stanice.

U flajerima koji se dele na novoj stanici objašnjeno je i koji prevoz ide do najčešće traženih odredišta u Beogradu. Oni koji idu u Klinički centar Srbije koristiće tramvaj 9 na stajalištu "Blok 42" u Ulici antifašističke borbe. Istom linijom se ide i do Hrama Svetog Save ili Slavije.

Do Vojnomedicinske akademije VMA ide 94 na stajalištu "Blok 42" u Ulici Jurija Gagarina, do Palate pravde vozi 11 u Bulevaru heroja sa Košara. Do Prvog osnovnog suda stiže se tramvajima 7 i 9 od stajališta "Blok 42" u Jurija Gagarina, a na stajalištu "Staro Sajmište" ljudi treba da presednu na autobus 83 kojim se voze do stanice "Katanićeva" u Makenzijevoj ulici. Do Zelenog venca i Terazija stiže se autobusom 95, koji putnici čekaju u Ulici antifašističke borbe, a putovanje završavaju na stanici "Zeleni venac". Tramvajem 11 u Bulevaru heroja sa Košara stiže se do Kalemegdana, Knez Mihailove i Studentskog trga.