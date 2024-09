PAPRIKE I ŠLJIVE NAJTRAŽENIJE: Domaćice počele sa nabavkom namirnica za zimnicu

TOKOM prošle nedelje Beograđani su na "Veletržnici" najviše pazarili papriku.

Foto: Free Images Pixabay

Osim nje, u vrhu su se našli paradajz, krastavac, šargarepa i kupus.

Kako su saopštili u "Veletržnici", sada je promet paprike povećan za 60 odsto, a na tezge stiže iz Leskovca i Ruskog Krstura.

- Ovo povrće može se pazariti po cenama od 40 do 150 dinara za kilogram. Najviše se traži crvena paprika za ajvar, koja se kreće od 100 do 150 dinara po kilogramu. Što se tiče voća, osim šljive, sve je veća potražnja za grožđem, posebno vinskim, koje je od 100 do 200 dinara - saopštili su u "Veletržnici".