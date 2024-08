BOJE AFRIKE KAO INSPIRACIJA: Besplatne radionice za srednjoškolce u Muzeju afričke umetnosti

SREDNjOŠKOLCI će tokom avgusta biti u prilici da uživaju u besplatnim radionicama pod nazivom "Boje Afrike - kreativne radionice i izložba radova" u Muzeju afričke umetnosti.

Đaci će biti u prilici da odaberu da li će na radionicama učiti da izrađuju predmete od keramike ili grafike.

U okviru svakog od dva petodnevna mini-kursa učesnici će se na uvodnom predavanju kustosa upoznati sa temama koje će potom obrađivati na radionicama.

- Od 19. do 23. avgusta srednjoškolci će moći da pohađaju radionice na kojima se izrađuju predmeti od keramike, a od 26. do 30. avgusta izrađivaće grafike. Oba programa biće organizovana u periodu od 10.00 do 14 časova. Završni deo programa održaće se 31. avgusta, kada će polaznici obe grupe, uz pomoć kustosa, kreirati izložbu svojih radova. Svečano otvaranje izložbe, dodela potvrda i nagrada za najuspešnije radove održaće se 1. septembra u 14 časova - saopštili su u Muzeju afričke umetnosti.

Zainteresovani srednjoškolci moraju da pošalju mejl u kom će navesti ime, prezime, godinu rođenja, broj telefona i radionicu koju žele da pohađaju na adresu kontakt@mau.rs. Broj učesnika je ograničen, a više informacija o programu učenici mogu naći na sajtu muzeja.