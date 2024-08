BESPLATNE RADIONICE ZA SREDNJOŠKOLCE: "Boje Afrike" u keramici i grafici

MUZEJ afričke umetnosti tokom letnjeg raspusta organizuje besplatan program za srednjoškolce pod nazivom „Boje Afrike – kreativne radionice i izložba radova”, saopšteno je iz Muzeja afričke umetnosti.

FOTO: Beoinfo

Zainteresovani učenici se mogu opredeliti da pohađaju kurs iz keramike – od 19. do 23. avgusta, od 10 do 14 časova i radionicu grafike – od 26. do 30. avgusta, takođe od 10 do 14 časova.

U okviru svakog od dva petodnevna mini-kursa „Boje Afrike – kreativne radionice i izložba radova” učesnici će se na uvodnom predavanju kustosa upoznati sa temama koje će potom obrađivati na radionicama. Programom su predviđene dve teme i dve likovne tehnike uz pomoć kojih će kreirati samostalne likovne radove.

Završni deo programa održaće se 31. avgusta, kada će polaznici obe grupe, uz pomoć kustosa, kreirati izložbu svojih radova. Svečano otvaranje izložbe, dodela potvrda i nagrada za najuspešnije radove održaće se 1. septembra u 14 časova.

Radionice vode Milica Josimov, vajarka -konzervatorka, Marija Miloš, viša kustoskinja, i Milica Naumov, kustoskinja.

Prijavljivanje je obavezno i vrši se slanjem prijave na imejl-adresu kontakt@mau.rs sa sledećim podacima: ime, prezime, godina rođenja, kontakt telefon i izabrana grupa (od 19. do 23. avgusta ili od 26. do 30. avgusta).