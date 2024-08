OD UKUPNOG BROJA NOĆENJA 85 ODSTO SU STRANI TURISTI: U Beogradu broj dolazaka povećan za 10 odsto, u Srbiji za 6,6 odsto

DIREKTOR Turističke organizacije Beograd Miodrag Popović izjavio je danas da je u junu ove godine broj dolazaka i stranih gostiju u Beogradu povećan za 10 odsto, u Srbiji za 6,6 odsto, a da su od ukupnog broja noćenja u prvih šest meseci ove godine u Beogradu, 85 odsto bili strani turisti.

- Broj dolazaka i noćenja u Beogradu je porastao, ali kako vreme bude prolazilo osnovni motiv prezentacije Beograda u čitavom svetu će biti Ekspo 2027, što se već pokazuje kroz rezultate - poručio je on za Tanjug.

Popović kaže da spoljna politika države, stabilnost, putne mreže, broj ljudi, kao i cena utiču na uspeh turizma u jednoj zemlji, istakavši da je Beograd ušao u red onih evropskih turističkih gradova u koji dolazi najviše ljudi.

- Od juna ulazimo u drugu polovinu godine kada imamo veći broj dolazaka i noćenja stranih gostiju. Posebno su zanimljivi letnji meseci, ovde niko ne dolazi na godišnji odmor, ali naš turistički proizvod se zove kratki gradski odmor, odnosno 'Siti brejk' - naveo je on.

Popović kaže da je u prvih pet meseci ove godine broj gostiju iz Turske porastao za 50 odsto, što pokazuje da su Turci i dalje najbrojniji gosti u Beogradu, i dodao da pored gostiju iz Bugarske i Rumunije, u Beograd dolazi sve više ljudi iz Mađarske.

Kako je naveo, odnos između onoga što posetilac dobije za svoj novac kada dođe u Beograd je jedna od stvari koja ljude iz čitavog sveta najviše privlači da dođu, kao i činjenica je Beograd treći najstariji grad u Evropi.

Iako je došlo do poskupljenja usluga hotelijera i ugostiteljstva u Beogradu, Popović kaže da to nije toliko uticalo na turiste jer je iznos poskupljenja u Beogradu manji nego u drugim gradovima.

- Veoma je značajan kvalitet koji zavisi od pružaoca usluga hotelskog smeštaja, preko restorana, privatnog smeštaja koji je sada po kapacitetima prevazišao hotelski smeštaj u Beogradu. Odnos ljudi koji su iz sektora usluga je takav da nas turizam nije iskvario - poručio je on.

Popović kaže da je Beograd dovoljno veliki i dovoljno brzo razvija svoju infrastrukturu, zbog čega se tokom leta turisti i građani ne mogu požaliti na gužve u saobraćaju, napomenuvši da se poboljšanjem infrastrukture u gradu širi mogućnost da što veći broj turista dođe.

- Kvalitet života Beograđana doprinosi kvalitetu boravka stranih gostiju u našem gradu. Putna mreža u ovoj zemlji ne može da se poredi sa onom od pre 10-12 godina. Beograd kada ide u promociju on promoviše celu Srbiju, i to je još jedan od razloga uspešnosti Beograda u promociji - ocenio je on.

Popović je rekao da od druge polovine godine kreću promocije u svetu, podsetivši da je Turistička organizacija Beograd od kraja maja postala članica asocijacije gradova u turizmu "Put svile", koju je osnovalo kinesko ministarstvo za kulturu i turizam.

- To će omogućiti da se razvije međusobna saradnja Srbije i Kine, ali i pomoći Srbiji da istupi na ogromno kinesko tržište. Podsećam da je 2019. godine bilo 187 miliona Kineza koji su odlazili u inostranstvo, ove godine će podaci biti manji, otprilike oko 130 miliona će ih otputovati iz Kine u svet. Segment tog tržišta bi trebalo i mi da imamo, i imamo ga. Kineski gosti rastu po mnogo bržoj stopi nego ranijih godina - naveo je on.

Popović smatra da će Ekspo 2027 umnogome unaprediti promotivni položaj Beograda i čitave Srbije kada je reč o svetskom tržištu turizma.

Dodaje da od trenutka kada je Beograd postao grad domaćin Ekspa 2027, odmah sledećeg dana se krenulo u promociju koja se, prema njegovim rečima, radi u saglasju s ljudima koji rade Ekspo 2027 i sa svim drugim turističkim organizacijama.

