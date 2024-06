UZ "UNION" IDU I DUGOVI: Hotel u centru Beograda prodat na licitaciji za 6, 2 miliona evra

DA li će opusteli hotel "Union" koji se nalazi u Kosovskoj ulici u centru grada, uskoro oživeti i dočekivati goste, zavisi od novog vlasnika koji je ovu zgradu u centru Beograda kupio na javnom nadmetanju za 727 miliona dinara, odnosno 6,2 miliona evra.

Foto Google streat

Licitacija je održana prošle nedelje, a početna cena bila je 297 miliona dinara (oko 2,5 miliona evra), učestvovalo je 10 ponuđača, a novi vlasnik hotela je firma Logga plus d. o. o. iz Beograda, čiji je direktor i osnivač Vladan Miketić. Firma Logga plus registrovana je za trgovinu i pružanje usluga i do sada nije bila u poslovima hotelijerstva.

Zajedno sa zgradom hotela od gotovo 3.000 kvadrata, Miketić je dobio i umetničke slike, opremu, zalihe, ali i dugove.

Obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze koje ima hotel "Union", 58 puta su više nego iznos obrtne imovine. Obaveze su 124,3 miliona dinara, a obrtna imovina 2,1 milion dinara, i većinski se odnosi na potraživanja. Prema podacima Narodne banke Srbije, račun hotela nalazio se u blokadi od 26. jula 2021. godine do 21. maja ove godine, odnosno 1.030 dana.

Firma Logga plus d.o.o. osnovana je 2008. godine, ima jednog zaposlenog i prošlu godinu završila je sa gubitkom od 11,1 milion dinara.

Hotel "Union" sagradio je 1922. godine trgovac Nikola Radenković. Tada je bio jedan od najvećih hotela u prestonici, sa 172 sobe i 241 krevetom. Kada je otvoren bio je kategorisan kao hotel prvog reda. Zbog finansijskih i porodičnih problema Radenković je izvršio samoubistvo deset godina posle otvaranja hotela.

Tri hotela za pet meseci S prodajom "Uniona", spisak kultnih hotela koji su tokom svog životnog veka bili simboli Beograda, sve je kraći. Hotele "Slavija" i "Jugoslavija" zadesila je ove godine ista sudbina kao i hotel u Kosovskoj. Hotel "Slavija", polovinom januara, kupio je biznismen i "kralj mesa" Predrag Matijević za 24,94 miliona evra. U martu ove godine prodat je i hotel "Jugoslavija" za 3,17 milijardi dinara jedinom ponuđaču na aukciji, kompaniji MV Investments.

Tokom osamdesetih, ovaj hotel bio je poznat najviše kao rok-hotel, mesto u kome su odsedale najveće jugoslovenske rok zvezde kada su imale koncerte u Beogradu. Sa pojavom novog talasa, hotel "Union" počeo je da stiže i u pesme, najpre zagrebačke grupe "Zvijezde", a potom i grupe "Film".

Potom je ovaj prestonički dragulj zadesila slična sudbina kao i jugoslovenski rokenrol tokom devedesetih godina. Zaboravljen je i ogoljen. Tokom 2002. godine, na do tada najvećoj aukcijskoj prodaji od početka privatizacije, prodat je za 150 miliona dinara. U tadašnjem nadmetanju 10 učesnika za kupovinu ovog hotela, čija je početna cena bila 21 milion dinara, najvišu cenu ponudio je Milorad Majkić, tadašnji vlasnik kazina "Aleksandar".