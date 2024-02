LEČE SE U GRADU, A IMAJU SVOJ DOM ZDRAVLJA: U Padinskoj skeli organizovano potpisivanje peticije za rad pedijatra vikendom

U PADINSKOJ skeli juče je organizovano potpisivanje peticije kojom potpisnici zahtevaju da se u njihov dom zdravlja vrati dežurstvo pedijatra tokom vikenda.

Privatna arhiva

Ovu akciju organizovalo je Udruženje građanja "Volim Padinjak".

Aktivisti Udruženja su tokom prikupljanja potpisa od starijih sugrađana saznali i da je u njihovom domu zdravlja internistička služba potpuno ukinuta, pa su građani, kojima je potreban internista, primorani da, umesto u svom naselju, pomoć lekara traže u Borči ili da putuju čak do grada u Knez Danilovu.

Izgradili radnici PKB ZGRADA zdravstvene stanice nekada je bila izuzetno dobro opremljena. Ona je finansirana od samodoprinosa radnika zaposlenih u PKB. Nekada su u ovom objektu radile skoro sve službe zdravstvene zaštite. Danas je to mnogo drugačije, pa su sada građani ljuti jer je zgrada izgrađena i opremljena od njihovog novca, a sada nema ko da ih leči.

Vikend dežurstva pedijatra ukinuta su tokom pandemije korone i od tada mnogobrojni roditelji tokom vikenda decu vode u Borču u slučaju da se razbole. Kako nam je rekla Svetlana Milanović iz UG "Volim Padinjak" roditelji im se već dugo javljaju zbog ovog problema, pa su zato i odlučili da pokrenu potpisivanje peticije. Pedijatar inače radi od ponedeljka do petka, kao i ranije.

Privatna arhiva Dom zdravlja u Padinskoj skeli

- Uspeli smo da prikupimo oko 500 potpisa, ali papiri su ostavljeni i u prodavnicama i na drugim mestima u naselju, pa verujemo da će biti još potpisa - priča Milanovićeva. - Prikupljajući potpise saznali smo, gotovo slučajno, od starijih sugrađana koji su došli da daju podršku, da već neko vreme u našem domu zdravlja nema ni interniste. To su pretežno srčani bolesnici i žalili su nam se da je njima odlazak do lekara u zdravstvenu stanicu u Borči ili do Knez Danilove izuzetno naporan. Tako da smo prikupljajući potpise za jednog specijalistu, saznali da druge službe trenutno nema uopšte.

Lekari opšte prakse u ovom ogranku palilulskog doma zdravlja, tokom vikenda dežuraju samo subotom. Kako su nam rekli u Udruženju građanja "Volim Padinjak" nekada su ovde na raspolaganju bili mnogobrojni specijalisti, čak i kardiolog. Međutim, danas je slika mnogo drugačija, odnosno specijalističke službe su potpuno redukovane.

Prema rečima naše sagovornice, osim lekara opšte prakse i pedijatra, u ovoj zdravstvenoj stanici rade još samo po jedan doktor u službi ginekologije i stomatologije. Problem nastaje kada neko od ovih lekara ode na odmor.