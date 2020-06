Tanjug | 07. jun 2020. 13:51 |

Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je danas da se vodi užasna kampanja u SAD protiv predsednika Donalda Trampa.



Vučić je za TV Pančevo, upitan za komentar toga što je SAD prestala da finansira Svetsku zdravstvenu ogranizaciju, rekao da se u to ne meša, jer Srbija ima solidna iskustva sa SZO, što kaže, ne znači da je uvek protiv Trampa.



"Naprotiv, užasavam se kampanje protiv njega u SAD. To kroz šta prolazi Tramp je prava golgota. Pogrešio ili ne, uvek je kriv", primetio je Vučić.



Dodao je da je policajac koji je ubio Džordža Flojda uhapšen, kao i drugi policajci koji to nisu sprečili, ali da ne znamo imena policajaca koji su tamo ubijeni u nemirima.



"Ta kampanja govori da su lažni tržišno orijentisani liberalni krugovi spremni da ulože veliki novac u kampanju protiv predsednika SAD i da se bore protiv njega svim nedozvoljenim sredstvima. To je skandal nad skandalima", rekao je Vučić.



Komentarišući otkaz srpskom fudbaleru Aleksandru Kataiju, u klubu u Los Anđelesu, zbog objave njegove supruge na društvenim mrežama, Vučić je primetio:



"Kakve veze njegova žena ima sa tim kako on šutira loptu. To samo govori kakva se hajka vodi protiv onih koji nisu protiv predsednika Amerike. Ta žena ima pravo na svoj stav. Ako je počinila krivično delo- gonite je. Ako nije- ne razumem o čemu se tu radi",rekao je Vučić.



On je dodao da nikada neće podilaziti većini, samo zato što je većina.



“Poštovaću većinu zato što je to demokratija, ali neću da joj podilazim”, rekao je Vučić.