Fudbal

ŠPANIJA JE ZANEMELA! Nakon titule prvaka sveta stigle užasne vesti

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20. 07. 2026. u 10:51

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TRAGEDIJA je zavila Španiju u crno!

ШПАНИЈА ЈЕ ЗАНЕМЕЛА! Након титуле првака света стигле ужасне вести

AP Photo/Julio Cortez

U gradu Sijudad Rodrigo u provinciji Salamanka stradao je dečak od 13 godina.

Stanovnici ovog gradića na zapadu Španije slavili su titulu šampiona sveta kod fontane na kružnom toku Glorijeta del Arbol Gordo.

Gornji deo kontrukcije fontane se srušio i pao na nekoliko osoba koje su bile ispod nje.

Dve osobe su zbrinute u bolnici, a dečak od 13 godina je preminuo. Gradsko veće je proglasilo trodnevnu žalost.

Ovo inače nije prvi smrtni slučaj tokom proslava na Svetskom prvenstvu. Četiri osobe su stradale u Meksiku nakon što su građani Meksiko Sitija slavili pobedu reprezentacije nad Ekvadorom.

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