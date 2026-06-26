Politika

VUČIĆ SE SLIKAO SA SRBIMA SA KIM: Tri prsta i poruka - "Srbi sa KiM uz Vučića"

В.Н.

26. 06. 2026. u 18:56

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se u Oplanićima slikao i sa Srbima sa Kosova i Metohije.

ВУЧИЋ СЕ СЛИКАО СА СРБИМА СА КИМ: Три прста и порука - Срби са КиМ уз Вучића

FOTO: Novosti

Svi prisutni bi hteli da se slikaju sa predsednikom, ali mladići sa KiM uspeli su da dođu do stola predsednika i nakon neverovatnog podviga - pešačenja do Oplanića kako bi dočekali predsednika, uspeli su i da se sa njim fotografišu! 

FOTO: Novosti

Aleksandar Vučić sa Srbima sa KiM

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