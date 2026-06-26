VUČIĆ SE SLIKAO SA SRBIMA SA KIM: Tri prsta i poruka - "Srbi sa KiM uz Vučića"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se u Oplanićima slikao i sa Srbima sa Kosova i Metohije.

FOTO: Novosti

Svi prisutni bi hteli da se slikaju sa predsednikom, ali mladići sa KiM uspeli su da dođu do stola predsednika i nakon neverovatnog podviga - pešačenja do Oplanića kako bi dočekali predsednika, uspeli su i da se sa njim fotografišu!

FOTO: Novosti Aleksandar Vučić sa Srbima sa KiM