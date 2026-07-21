SPREMNI DA MILOŠU DAJU BUBREG: Za pomoć Andrijani Kerčulj (22) iz Jasenova i njenom bolesnom sinčiću javili se i donatori i donori

Za dete i bubreg ako treba! Tako su reagovali ljudi na apel udruženja „Ne ignoriši“ humanitarca Dragana Stupara iz Čelareva kod Bačke Palanke da se pomogne samohranoj majci Andrijani Kerčulj (22) iz Jasenova kod Bele Crkve i njenom teško bolesnom sinu Milošu (20 meseci), kojem su zbog trombofilije (prekomernog zgrušavanja krvi), dijagnostikovane posle samo 12 dana od njegovog rođenja, otkazala oba bubrega, pa je mališan svakodnevno više od 12 sati na dijalizi.

foto D. Stupar

Ovaj tretman, posle obuke u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj u Beogradu, gde je Miloš bio na intenzinoj nezi i na hemodijalizi, sprovodi sama Andrijana, u kućnim uslovima.

- Za razliku od hemodijalize, kod koje se krv čisti izvan tela pomoću aparata, zbog čega pacijent mora da bude u bolnici, peritonealna koristi trbušnu maramicu kao filter, a posebna tečnost se u organizam unosi putem katetera – objašnjava Andrijana, koja svom detetu daje i injekcije, previja ga i hrani cevčicom kroz trbušni zid, jer zbog odvojenosti od majke na intenzivnoj nezi, dečak nije naučio da jede na usta.

GANUTI DOBROTOM Milošev deda Željko Kerčulj je zadivljen dobrotom ljudi koji žele da doniraju bubreg njegovom unuku, jer je, kaže, danas retkost da se nekom tako izađe u susret. Ganuta je i Andrijana, koja se ipak nada da će ona moći da bude donor, s obzirom na to da ima istu krvnu grupu kao i Miloš.

Andrijana prima samo 27.000 dinara socijalne pomoći, a njeni roditelji i dva mlađa brata žive od sezonskog rada. Ljudi su za ovu porodicu posredstvom udruženja „Ne ignoriši“ prikupili 735.000 dinara, a posle teksta u „Novostima“ je Kerčuljima iz EPS stiglo uputstvo kako da ostvari status zdravstveno ugroženog kupca, koji im smanjuje mesečni račun za struju i lišava ih opasnosti od isključenja u slučaju duga, jer je Milošu za dijalizu neprekidno potrebna električna energija.

Dečaku će, kad poraste, morati da bude presađen bubreg, a ljudi su se već sada javili da budu donori. Za uspešnu transplantaciju moraju biti kompatibilne krvne grupe donora i primaoca kako bi se izbeglo odbacivanje organa.

foto Privatna arhiva

- Moja nula negativna krvna grupa je univerzalni davalac, tako da bih se prijavio da budem testiran za davanje bubrega kad za to dođe vreme – izrazio je spremnost Dario Senćanski iz Novog Sada, otac dvojice dečaka od 3 i 8 godina.

Dragan Stupar kaže da je ostao zatečen, jer se najmanje 15 osoba ponudilo da svoj zdrav bubreg podari dečačiću kojem je život od samog dolaska na svet nametnuo velik teret.