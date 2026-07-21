Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

21. 07. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

18.00 Mjalbi - Linkoln red imps 1&|1+&2+ (1.50)

19.00 Orhus - Leh Poznanj G 1-2 (1.70)
20.00 Fenerbahče - Gornik Zabže 1&2-5 (1.53)

Ukupna kvota: 4.03

Fikseve uz golove dajemo na Mjalbi i Fener koji su daleko kvalitetniji od svojih rivala, a pride i igraju na svom terenu, dok uz to očekujemo da napad Leha predvođen Išakom uspe da pronađe put do mreže Orhusa.

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ZVEZDA POČINJE EVROPSKU MISIJU: Larn ne sme predstavljati problem "crveno-belima" ako misle da se plasiraju u LŠ

Crvena zvezda u utorak započinje novu evropsku sezonu gostovanjem Larnu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Na stadionu "Inver park" severnoirski šampion pokušaće da nastavi svoj istorijski pohod, ali će protiv sebe imati daleko iskusnijeg rivala, koji želi da već u prvom meču napravi veliki korak ka narednoj rundi (21.00).

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