NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Utorak
18.00 Mjalbi - Linkoln red imps 1&|1+&2+ (1.50)
20.00 Fenerbahče - Gornik Zabže 1&2-5 (1.53)
Ukupna kvota: 4.03
Fikseve uz golove dajemo na Mjalbi i Fener koji su daleko kvalitetniji od svojih rivala, a pride i igraju na svom terenu, dok uz to očekujemo da napad Leha predvođen Išakom uspe da pronađe put do mreže Orhusa.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
20. 07. 2026. u 07:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
20. 07. 2026. u 08:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
20. 07. 2026. u 08:30
TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"
20. 07. 2026. u 09:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
FUDBALSKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo legendarni engleski reprezentativac!
Samo dan posle završetka Svetskog prventstva u fudbalu stigle su tužne vesti sa Ostrva.
20. 07. 2026. u 16:32
CRVENA ZVEZDA PRODALA FUDBALERA! Na Marakani ponovo napunili budžet, evo koliko su zaradili!
Šampion Srbije rastao se sa dosadašnjim rezervnim golmanom Omrijem Glazerom, koji karijeru nastavlja u domovini.
20. 07. 2026. u 14:58
TRAGEDIJA! Poginuo višestruki šampion Srbije
SRPSKI sport zavijen u crno!
20. 07. 2026. u 12:38
Komentari (0)