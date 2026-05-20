JAČANJE SARADNJE SRBIJE I PEKINGA: Vučić danas sa ambasadorom Kine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće danas ambasadora Narodne Republike Kine Li Ming, potvrđeno je iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike. Sastanak će biti održan u 10.30 časova u Palata Srbija.

Foto: Printskrin/TV Pink

Očekuje se da će razgovori biti posvećeni daljem unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Kine, koji poslednjih godina beleže intenzivan razvoj kroz infrastrukturne projekte, investicije i ekonomsku saradnju.

Kina je među najvažnijim spoljnopolitičkim i ekonomskim partnerima Srbije, a odnosi dve zemlje često se u zvaničnim obraćanjima ocenjuju kao "čelično prijateljstvo".

Ambasador Li Ming nalazi se na čelu kineske diplomatske misije u Beogradu od 2023. godine i učestvovao je u više sastanaka posvećenih strateškoj saradnji dve države, uključujući projekte iz oblasti saobraćaja, energetike i trgovine.

Sastanak dolazi u trenutku nastavka intenzivnih političkih kontakata između Beograda i Pekinga, nakon više prethodnih susreta predsednika Vučića i kineskih zvaničnika tokom kojih je naglašena važnost kineskih investicija i sprovođenja Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: AVION IZ BEOGRADA SLETEO U GUANGDžOU: Er Srbija uspostavila drugu direktnu liniju za Kinu