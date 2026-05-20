Politika

JAČANJE SARADNJE SRBIJE I PEKINGA: Vučić danas sa ambasadorom Kine

T.J.

20. 05. 2026. u 07:23

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće danas ambasadora Narodne Republike Kine Li Ming, potvrđeno je iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike. Sastanak će biti održan u 10.30 časova u Palata Srbija.

ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ СРБИЈЕ И ПЕКИНГА: Вучић данас са амбасадором Кине

Foto: Printskrin/TV Pink

Očekuje se da će razgovori biti posvećeni daljem unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Kine, koji poslednjih godina beleže intenzivan razvoj kroz infrastrukturne projekte, investicije i ekonomsku saradnju.

Kina je među najvažnijim spoljnopolitičkim i ekonomskim partnerima Srbije, a odnosi dve zemlje često se u zvaničnim obraćanjima ocenjuju kao "čelično prijateljstvo".

Ambasador Li Ming nalazi se na čelu kineske diplomatske misije u Beogradu od 2023. godine i učestvovao je u više sastanaka posvećenih strateškoj saradnji dve države, uključujući projekte iz oblasti saobraćaja, energetike i trgovine.

Sastanak dolazi u trenutku nastavka intenzivnih političkih kontakata između Beograda i Pekinga, nakon više prethodnih susreta predsednika Vučića i kineskih zvaničnika tokom kojih je naglašena važnost kineskih investicija i sprovođenja Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine.

(Tanjug)

