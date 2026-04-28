PREDSEDNIK Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji, a ugostio ga je predsednik Aleksandar Vučić.

Obraćanje Vučića

Predsednik je rekao da je veoma srećan što može da ugosti predsednika Švajcarske nakon 18 godina.

- Mi smo dramatično unapredili našu saradnju. Švajcarska je jedan od najvećih investitora u našoj zemlji. Možemo da očekujemo i nove švajcarske investicije. Srbi koji žive u Švajcarskoj su most između naših zemalja - kazao je predsednik i istakao važnost danas potpisanog sporazuma.

- Razgovarali smo u četiri oka o svim važnim političkim i ekonomskim pitanjima. Mi smo posebno dotakli jednu temu, reč je o dualnom obrazovanju. Primer za to vam je predsednik Parleman. Mi smo izvanredno počeli, zato je naša ekonomija brže napredovala. Počeo je da se širi otpor, jer dolaze neki bolni potezi. Molio sam ljude u vladi da prihvate švajcarski model. Mi ćemo biti spremni da i dalje učimo od Švajcaraca - rekao je Vučić.

Potpisivanje sporazuma

U prisustvu Vučića i Parmelana, u toku je potpisivanje Sporazuma o švajcarsko-srpskom programu inovacija.

Sastanak delegacija

U toku je sastanak članova delegacija Srbije i Švajcarske koji predvode predsednici dve zemlje, Aleksandar Vučić i Gi Parmelan.

Sastanak dvojice predsednika

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Gi Parmelanom.

Sastanak dvojice predsednika je počeo nešto posle 10 časova u Palati Srbija.

Vučić i Parmelan prisustvovaće i potpisivanju Sporazuma o švajcarsko-srpskom programu inovacija.

Izjave za medije dvojice predsednika su predviđene u 11.30 časova.

Svečani doček uz najviše počasti

Predsednika Gi Parmelana dočekao je predsednik Aleksandar Vučić ispred Palate Srbija uz najviše državne počasti.

Predsedniku Švajcarske priređen je svečani doček, uz intoniranje himni dveju zemalja i počasni stroj Garde Vojske Srbije.

Parmelana su, zajedno sa predsednikom Vučićem, dočekali i ministri u Vladi Srbije Nemanja Starović, Bela Balint, Jagoda Lazarević, Aleksandra Sofronijević.