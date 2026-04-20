Opozicija u slobodnom padu, a dno se još ne nazire

Od blokaderske opozicije više ništa ne može da nas iznenadi, jer sve radnje koje su preduzimali i preduzimaju, već smo videli i građani većinske Srbije na to su i navikli. Ako se kaže da su navikli ne znači da to odobravaju i da neće kazniti, ali na izborima.

Videli smo kao sredstva borbe opozicije da dođe na vlast lešinarenjem, na dvema velikim tragedijama u Srbiji.

Blokade univerziteta i fakulteta po Srbiji koje su prouzrokovale veliku štetu obrazovnom sistemu, a direktno za godinu dana, više od 10.000 diplomiranih studenata raznih profila manje.

O materijalnoj šteti koju su blokaderi zadnjih osamnaest meseci izazvali svojim delovanjem , izlišno je i govoriti. Šteta je izračunata i finansijski je ogromna. Sve se ovo radi ne bi li se vanparlamentarnim putem došlo na vlast.

Kada smo pomislili da je srpska opozicija dotakla dno dna četiri opozicione perjanice i to Srđan Milivojević, Borko Stefanović, Marinika Čobanu Tepić i Branko Lazović, krenuli su put Evrope da rade nešto što se u srpskoj istoriji žigosalo bez obzira ko je na vlasti. Navikli smo već da blokaderi i opozicioni prvaci odlaze u Brisel i u mnoge glavne gradove zemalja EU, gde su bukvalno " pljuvali " po svojoj državi, a normalno na prvom mesto po njenom Predsedniku Aleksandru Vučiću.

No, sada su na turneji po Evropi ovo četvoro tražilo da se odobreni novac od evropskih pristupnih fondova ne uplaćuje Srbiji, već njima i određenim nevladinim organizacijama, radi rušenja vlasti Aleksandra Vučića, kako su to naveli...

Uvek je kroz srpsku istoriju, vekovima bilo raznih izdajica i onih koji su tražili stranu pomoć, ne bi li došli na vlast.

Do dolaska Turaka znalo se kako su srpski vladari sa takvima postupali. U XIX veku, pa i XX bilo je takvih ljudi, praktično srpskih izroda, ali niko od njih nije mogao da prođe nekažnjeno.

A sada, u ovom nedemokratskom društvu i diktaturi Aleksandra Vučića, kako opozicija predstavlja našu državu, navedeni četverac se mirno vratio kući i nastavio svoje političke aktivnosti..

Ima u Srba izreka, uopštenog karaktera, koja glasi "Psi laju, karavan prolazi!"

Nije toliko strašno šta su ovih četvoro tražili, nego to da njih demokratski izbori uopšte ne zanimaju, jel ovakvim ponašanjem šanse na njima su im nikakve. Opasno je to što blokaderska opoziija ima svoje pristalice, koje ne mogu da se dokopaju vlasti, to je jasno, ali žele da ih stranci dovedu na vlast. Ovako nešto srpska istorija ne poznaje.

Posle njihovog boravka oglasila se i Komesarka za proširenje EU Marta Kos, sa izjavom da će Srbiji biti uskraćena izvesna finansijska sredstva. Komesarka, jedna osoba sa kojom ni Slovenci nisu znali šta će, pa su je iz svoje zemlje poslali za Brisel, verovatno je sada nervozna i frustirana , jer je došlo do promene većine u Slovenačkom Parlamentu, kao i Predsednika, pa će njen povratak, po isteku mandata u EU , u Sloveniju, na bilo koji položaj biti pod velikim znakom pitanja. A sada nema više ni podršku za svoje političko delovanje.

Cinkaroši i poturice nastavljaju da rade ono zašta su iz inostranstva plaćeni, dok građani Srbije rade u svojoj zemlji i za svoju zemlju, poštujući demokratski izabranu vlast i njenog Predsednika!