"Oni se time hvale na mrežama" Analitičari o ekipi blokaderske opozicije koju je Kurti predvodio u Barseloni

SAMOZVANI premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti učestovao je na skupu u Barseloni na kom su bili i tajkun opozicionar Dragan Đilas i njegovi zamenici, Marinika Tepić, Borko Stefanović, kao i Srđan Milivojević. O ovoj temi u jutarnjem programu televizije Pink, kod Jovane Jeremić, govorili su Andrijana Nešić, glavna urednica portala "Novosti", Dejan Bulatović poslanik SNS-a i Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS-a u Skupštini Srbije.

Gosti u studiju su se osvrnuli na fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama, a na kojima se vidi da su pomenuti opozicionari blokaderi u Barseloni bili u društvu premijera lažne države, Aljbina Kurtija.

- To nisu tajne fotorgafije, oni se time hvale na mrežama. Kurtijeva fotografija je iz prištinskih medija, a blokaderi, na čelu sa Đilasom, se hvale po društvenim mrežama da su oni tamo. Može se zaključiti da Kurti Đilasa, Milivojevića, Mariniku i celu tu ekipu predvodi u Barseloni. Verovatno su opet otišli da kukaju na Srbiju i da se žale strancima na našu zemlju - istakla je Nešićeva.

- Sve je tako nelogično što su radili u poslednjih nekoliko godina, i potpuno besmisleno. Niti tu ima politike, niti ikakve vizije, pa čak ni ovo zadnje što rade, zaista je neverovatno da tako otvoreno rade protiv države, naroda, mene pomalo to većč i iznenađuje. Mislio sam da tu ima neke granice, nekog kraja, da su malo diskretniji u svemu tome. Oni to otvoreno rade. Zamislite sada, u društvu sa Kurtijem, sa Piculom, pa onda ne znam kakve tamo saveze prave u Briselu. Neverovatne stvari, užas - naveo je Bulatović.

Nebojša Bakarec podsetio je da su se Aljbin Kurti i Dragan Đilas prošle godine, prilikom prijema njihovih stranaka u zajednicu evropskih socijal-demokrata slikali zajedno za govornicom.

- Rastrčali su se po celoj Evropi da pljuju svoju sopstvenu zemlju i da traže konkretno od Španaca da ukinu bilo kakvo finansiranje Srbije, što je nakaradno. Da bi oni došli na vlast bez izbora, jer drugačije ne mogu da dođu na vlast. Tako su bili pre nekoliko dana Borko Stefanović, koga sada vidimo i u Barseloni, sa Ponošem i Lazovićem, slikali su se nasmejani ispred nemačkog ministarstva spoljnih poslova. Tamo su otišli na raport, u Berlin da traže od Nemačke da prestane da finansira, daje kredite, što se sve radi po zakonu, sa svim zemljama koje to žele, kao i EU. Tu nema ničeg preko rednog, Srbija od toga ne živi, nego od svoje ekonomije. Lazović je iz Berlina otrčao odmah u Stokholm da pljuje Srbiju i da isto to traži. To je neobično - opozicija kao svoju aktivnost, pošto su videli da su poraženi i na ovim poslednjim lokalnim izborima, i da im je propala revolucija, sada oni nadu veliku gaje da će stranci da ih dovedu na vlast, a to se neće dogoditi - kazao je Bakarec.

Navodi da blokaderska opozicija u Srbiju dovodi "poremećene" evropske političare, diskutabilne političke prošlosti.

- Biljana Đorđević i Vula Ceci srpski narod gledaju kao pse - dodaje Bakarec komentarišući skandalozni spot Zeleno-levog fronta, snimljen ispred Skupštine Srbije.

Nešićeva je podsetila da su hrvatske službe već izabrale svog kandidata, političara koji je do skoro bio rektor, Vladana Đokića.

- Njihovi mediji tamo veličaju ove, Đilasa i ekipu u Barseloni predvodi Kurti, to se paralelno dešava. Hrvatskim medijima je Đokić idol. Zagreb duboko želi da se umeša u izborne procese ovde i da preokrene volju naroda - dodala je ona.

