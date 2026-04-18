On je napao nejakog Mirka! Srđan Dizdar, blokader kog treba dobro upamtiti
MIRKA Pavlova juče je u Novom Sadu napao - Srđan Dizdar. Ovaj ljubitelj blokadersko-plenumaške sekte odmah je skočio na svog starijeg sugrađanina koji ih je samo pitao: Zašto nam blokirate ulice, zašto ljudi? Napao je čoveka jer mu smetaju blokade!
Onda je Dizdar skočio na Pavlova (sve se vidi na snimku). Unosio mu se u lice, glumio mangupa. Ma ne, to je još jedan običan nitkov iz nasilničke palete koja je sebi dao za pravo da maltretira starije ljude usred grada.
Zamislite taj herojski čin garija Dizdara. Nasrtati na nekoga ko bi mogao da mu bude deda, unositi mu se u lice i glumiti silu dok grada stoji.
A šta reći o celoj ovoj grupi blokadera? Da li je moguće da tolika mržnja prema sopstvenoj državi stane u jednu grupu lhjudi? Da li je moguće da vam je cilj samo uništenje sopstvenog grada i maltretiranje sopstvenih sugrađana? Vi ne blokirate ulice, vi blokirate život.
