Bruka i sramota: Blokaderi protestuju zbog gradnje igrališta za decu
U naselju Tesla, kod zelene površine u ulici Stefana Stratimirovića, na protestnom skupu zbog početka izgradnje dečijeg igrališta, prisutno je oko 20 blokadera.
Radne mašine su parkirane u neposrednoj blizini lokacije na kojoj je predviđena izgradnja dečijeg igrališta.
Na navedenoj lokaciji prisutni su i pripadnici PU Pančevo.
Za sada nema incidenata.
