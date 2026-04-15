Politika

"Dobar i sadržajan razgovor": Oglasio se Vučić posle sastanka sa potpredsednikom vlade Belgije (FOTO)

В.Н.

15. 04. 2026. u 12:19

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsednikom Vlade i ministrom inostranih poslova, evropskih poslova i razvojne saradnje Kraljevine Belgije Maksimom Prevoom.

Добар и садржајан разговор: Огласио се Вучић после састанка са потпредседником владе Белгије (ФОТО)

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bs

- Dobar i sadržajan razgovor sa Maksimom Prevom o unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa između Srbije i Belgije, evropskom putu naše zemlje i aktuelnim međunarodnim dešavanjima.

Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju ekonomskih odnosa, sa fokusom na privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u oblasti inovacija i sektoru IKT, gde prepoznajemo značajan potencijal za dalji razvoj. Istakao sam da je Srbija zainteresovana za nastavak saradnje sa državnim institucijama Belgije i na planu razmene iskustava o regulisanju i podsticanju obnovljivih izvora energije, posebno o projektima izgradnje vetroelektana.

Naglasio sam i da Srbija intenzivno radi na ubrzanju sprovođenja reformi kako bi dodatno poboljšala kvalitet života svojih građana i ostvarila dalji napredak na evropskom putu- naveo je predsednik u opisu objave.

