Košarka zavijena u crno: Legendarni reprezentativac preminuo od opake bolest! Pobedio je "drim tim", igrao i protiv bivše "Juge"!

05. 05. 2026. u 14:31

Ostavio je dubok trag u svojoj državi.

Košarkaški savez Portorika potvrdio je tužnu vest da je Hose "Pikulin" Ortiz, jedan od najvećih igrača u sportskoj istoriji ove države, preminuo u utorak, 5. maja, u 62. godini života posle teške borbe sa kancerom debelog creva.

Ortiz, kojeg su ljubitelji košarke širom sveta pamtili po nadimku "Konkord", bio je hospitalizovan u bolnici "Ešford" od 1. maja. Uz njega su u poslednjim trenucima bili supruga Silvija Rios i ćerka Neira.

Da boluje od opake bolesti prvi put je isplivalo u javnost krajem 2023. godine, a vest o njegovom odlasku potresla je mnoge evropske lige. Tim povodom su Eurohups i Endesa, najjača liga Španije, odali počast nekadašnjem asu Real Madrida i Barselone.

Hose Ortiz je bio sinonim za košarku u Portoriku. Profesionalnu karijeru započeo je davne 1981. godine u ekipi Atleticos de San German sa svega 17 godina. Tokom 14 sezona u ovom klubu, predvodio je franšizu do tri titule nacionalnog šampiona (BSN).

Njegova dominacija nastavila se i kasnije u dresu Sangrejeros de Santurse, gde je u periodu od 1998. do 2005. godine osvojio još pet šampionskih prstenova, čime je zacementirao status jednog od najtrofejnijih igrača u istoriji tamošnje košarke.

Međunarodna karijera 211 cm visokog centra bila je podjednako impresivna. Ortiz je branio boje Portorika na čak pet Svetskih prvenstava i četiri Olimpijskih igara.

Ljubitelji košarke posebno pamte njegovu istorijsku partiju u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Atini 2004. godine. U ključnom meču protiv Kanade, Ortiz je zabeležio neverovatnu statistiku koja se i danas prepričava: 21 poen, 10 asistencija, 10 skokova i čak sedam blokada.

Takva njegova partija odvela je Portoriko na smotru najboljih u Atinu, gde su kasnije naneli istorijski poraz "Drim timu", kada su za SAD igrali Lebron Džejms, Tim Dankan, Stefon Marberi, Dvejn Vejd... 

Treba reći da je neretko igrao protiv nekadašnje Jugoslavije i zadavao probleme našim reprezentativcima pod obručima.

