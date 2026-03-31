VUČIĆ: Izbori će biti održani do kraja godine, možda i do Vidovdana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će do kraja godine biti održani izbori, a možda i do Vidovdana, 28. juna.

Vučić je za televiziju Informer rekao da su lokalni izbori u deset gradova i opština protekli tako da su njihovi rezultati pokazali da studentske liste nisu imale nikakvu šansu, i da nisu ni za jednu opštinu mogli čak ni da saopšte rezultat.

"Sve će biti mirno, biće dobro, nemaju oni nikakvu šansu. To što je neko besan je izraz potpune nemoći i očaja. Drugo, što se tiče kandidatura, do kraja godine biće raspisani izbori, mozda budu i do Vidovdana. Trazili su ih, videćemo kada će ti izbori biti. Ono što narod bude rekao, tako će i biti, 'vox populi, vox dei' (glas naroda je glas Boga)", kazao je Vučić.

Vučić je rekao da predstavnici studentskih lista nisu saopštili čak ni rezultate ni za jednu od lokalnih samouprava u kojima su učestvovali na izborima.

"Oni ne znaju šta bi radili sa izborima. Jedino što znaju je da nekoga lažno optužuju, da pričaju o duplim spiskovima, kol centrima. Pojma nemaju šta pričaju. Spremni smo da ih obučimo i edukujemo, da bolje razumeju izborne demokratske procese u našoj zemlji, da shvate da se pesnicamai pištoljima problemi ne rešavaju", zaključio je Vučić.

Dodao je da je iz Saveta Evrope i Evropske unije bilo rekacija na nasilje tokom lokalnih izbora u 10 opština i gradova, ali da nisu imenovali ko je počinio to nasilje, ''iako su svi videli koje predvodio nasilje''.

Predsednik Vučić upitao je i čemu su služili topovski udari koji su pronađeni u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

"Evo ja razumem, imali su gas maske, pošto su se valjda spremali za suzavac. A čemu su služili topovski udari? E, to nisu objasnili. Nastavite da ih pitate, samo čemu služe topovski udari? Da nam objasne od čega ih brane topovski udari", rekao je Vučić na TV Informer.

Na pitanje da prokomentariše navode opozicionih medija koji pišu da je u velikoj panici, pa se obraća na TV Informer, Vučić je rekao da su ga sa te televizije zamolili da se obrati, a da je on rekao da treba samo "ljude da smirimo".

"Ali ne njihove ljude, oni nemaju ni snage ni moći. Mi treba da smirimo većinski deo pristojne Srbije, da ne reaguju naglo, da pustimo sve. Ipak su sve ovo naše sestre i braća. A što se panike tiče, ja sam u panici zbog situacije u svetu, da budem sasvim iskren. Samo, nemojte kada dođu izbori uskoro da bude - mnogo smo napredovali, pobedićemo na nekim izborima za četiri godine. Naslušao sam se ja tih priča, naslušao sam se ja tih besmislenih stvari", rekao je Vučić.

Vučić je poručio da će nadležni da rade svoj posao.

"Ima tu mnogo detalja koje ja znam i koje ne mogu da iznosim u javnost, ali građani Srbije će uskoro čuti da vide šta je sve skrivano, kako je sve skrivano. Otprilike za ratište pripremano...Ali topovske udare, za to nema baš objašnjenja. I evo vam sada laži svih njihovih o tome da tamo nema pirotehničkih sredstava i svega drugoga", rekao je Vučić.