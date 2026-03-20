HRVATSKI POSLANIK PODRŽAO BLOKADERE I ZAPRETIO SRBIJI NOVIM ETNIČKIM ČIŠĆENJEM: Prvo upalite traktore, proći ćete kao 1995. godine

ZAMENIK predsednika Domovinskog pokreta i član hrvatskog Sabora Stipo Mlinarić zapretio je Srbiji da će proći kao 1995. godine kada su Hrvati izvršili entičko čišćenje.

Mlinarić je izneo netačnu tvrdu da su srpski mediji dali ime kineskim raketama "Zagrepčanke", a onda opasno zapretio novim etničkim čišćenjem.

- Svi dobro znamo kako se to završilo, gde je danas Milan Martić neka se zapitaju ovi iz Srbije koji daju takvo ime raketama, gde je taj narod koji je Milan Martić predstavljao i gde je Srbija danas koja je podupirala to zlo, a gde je Hrvatska - izjavio je.

- Pre nego što ispale te rakete na Hrvatsku neka prvo upale traktore jer će proći isto kao što su prošli '95 godine - ko takne u Hrvatskoj i Hrvate, tako prolazi - poručio je.

Rekao je da je nemoguće da Kina uspe da proda rakete CM-400 Srbiji, a da za to nisu znale hrvatske obaveštajne službe, kao i zapadnoevropske, američke ili izraelske.

- Ostaje pitanje da li su to uopšte prave rakete i od toga treba krenuti ili je to stavljeno na onaj MiG dvosed, što sam čitao od ljudi kojima je to zanimanje, koji su rekli da ta raketa ide na jednosed MiG-29. Treba proveriti da li su to stvarne rakete ili su to makete koje Vučić koristi za svoje izbore koje će imati krajem godine ili na proleće gde on pokušava sebe da prikaže jačim nego što jeste - rekao je Mlinarić.

Podržao je i blokadere u Srbiji.

- Gde su oni danas, a gde je Hrvatska danas? Hrvatska je uređena država, članica NATO-a, članica Evropske unije, a u Srbiji vidimo što se događa po ulicama, reke studenata im idu i pokušavaju se boriti protiv istih ljudi koji su 1995. godine dolazili u Glinu i zapravo huškali narod srpski da će to biti Srbija i taj im je danas, koji ih je huškao, danas im je predsednik države - rekao je Mlinarić.