"BOLJE SE BAVI VREMENSKOM PROGNOZOM I AJVAROM" Milica Nikolić odgovorila Đorđu Bojoviću
MILICA Nikolić, narodna poslanica, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je odgovorila na objavu Đorđa Bojovića.
- Samo je dovoljno pročitati zakone kako bi se utvrdilo da se ne odnose na TOK. Savetovanje zelenih u EP, znači da ste savladali Bukvar, ali ne mora nužno da znači da mora da se laže. Ili vam je, očigledno, nužno potrebno nanošenje štete Srbiji - napisala je Milica Nikolić.
