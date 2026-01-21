Politika

"BOLJE SE BAVI VREMENSKOM PROGNOZOM I AJVAROM" Milica Nikolić odgovorila Đorđu Bojoviću

В.Н.

21. 01. 2026. u 14:56

MILICA Nikolić, narodna poslanica, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je odgovorila na objavu Đorđa Bojovića.

Foto: Printskrin/sns_srbija

 - Samo je dovoljno pročitati zakone kako bi se utvrdilo da se ne odnose na TOK. Savetovanje zelenih u EP, znači da ste savladali Bukvar, ali ne mora nužno da znači da mora da se laže. Ili vam je, očigledno, nužno potrebno nanošenje štete Srbiji - napisala je Milica Nikolić.

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

