Politika

OGLASIO SE ŠEF POSLANIČKE GRUPE SNS MILENKO JOVANOV: "Blokaderka Bralovićka je rekla ono što svi blokaderi misle, njima rukovodi golo nasilje"

В.Н.

20. 01. 2026. u 14:46

ŠEF poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov ocenio je da je lažna ekološkinja i blokaderka Ljiljana Bralović izgovorila naglas ono što svi blokaderi misle, a zatim je razotkrio ko su njeni saučesnici u obojenoj revoluciji.

ОГЛАСИО СЕ ШЕФ ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ СНС МИЛЕНКО ЈОВАНОВ: Блокадерка Браловићка је рекла оно што сви блокадери мисле, њима руководи голо насиље

Foto Nikola Rogan

Jovanov je reagovao na sramne pretnje Bralovićke da "naprednjaci nisu ljudi i da ih treba jahati" i naglasio da je nasilje jedina ideja blokadera.

- Bralovićka je rekla ono što svi blokaderi misle. Ona je samo naglas izgovorila ono što je jedina ideja koja njima rukovodi su nasilje, golo nasilje, progon političkih neistomišljenika i na neki način fašizam i nacizam koji podrazumeva dehumanizaciju svih političkih protivnika - istakao je Jovanov.

Jovanov je ocenio da Tužilaštvo na pretnje ne reaguje, jer su saučesnici u obojenoj revoluciji.

- Ne reaguju oni koji treba da reaguju, a to je Tužilaštvo, jer su saučesnici sa Bralovićkom u obojenoj revoluciji. Njihov zadatak je da na ovakve stvari ne reaguju, ako neko i reaguje, sudstvo ako uradi svoj deo posla, da takve ljude puštaju na slobodu ili da se sa slobode brane. I tako dalje. Taj pravosudni sistem zato mora da bude rekonstruisan da bi radio u korist države i naroda Srbije, a ne na korist blokadera - zaključio je Jovanov. 

BONUS VIDEO:

SRBIJA POVEĆAVA VLASNIŠTVO U NIS-U ZA 5 ODSTO: MOL i Gaspromnjeft dogovorili sporazum

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 7

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena