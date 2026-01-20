OGLASIO SE ŠEF POSLANIČKE GRUPE SNS MILENKO JOVANOV: "Blokaderka Bralovićka je rekla ono što svi blokaderi misle, njima rukovodi golo nasilje"

ŠEF poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov ocenio je da je lažna ekološkinja i blokaderka Ljiljana Bralović izgovorila naglas ono što svi blokaderi misle, a zatim je razotkrio ko su njeni saučesnici u obojenoj revoluciji.

Foto Nikola Rogan

Jovanov je reagovao na sramne pretnje Bralovićke da "naprednjaci nisu ljudi i da ih treba jahati" i naglasio da je nasilje jedina ideja blokadera.

- Bralovićka je rekla ono što svi blokaderi misle. Ona je samo naglas izgovorila ono što je jedina ideja koja njima rukovodi su nasilje, golo nasilje, progon političkih neistomišljenika i na neki način fašizam i nacizam koji podrazumeva dehumanizaciju svih političkih protivnika - istakao je Jovanov.

Jovanov je ocenio da Tužilaštvo na pretnje ne reaguje, jer su saučesnici u obojenoj revoluciji.

- Ne reaguju oni koji treba da reaguju, a to je Tužilaštvo, jer su saučesnici sa Bralovićkom u obojenoj revoluciji. Njihov zadatak je da na ovakve stvari ne reaguju, ako neko i reaguje, sudstvo ako uradi svoj deo posla, da takve ljude puštaju na slobodu ili da se sa slobode brane. I tako dalje. Taj pravosudni sistem zato mora da bude rekonstruisan da bi radio u korist države i naroda Srbije, a ne na korist blokadera - zaključio je Jovanov.

