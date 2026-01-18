USTAŠTVO U HRVATSKOJ BUJA, MLADI HRVATI UZ PODRŠKU VLADE VELIČAJU KLANJE SRBA: Blokaderi dočekuju Piculu koji slavi "Oluju"

NOVI ustaški dernek koji je održan u petak na koncertu Marka Perkovića Tompsona zgrozio je javnost u Srbiji.

Već uoči početka koncerta veći deo publike u dvorani skandirao je "ajmo, ustaše".

Ovim povodom oglasila se predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja se javno obratila Evropskoj uniji, upitavši kako je moguće da niko iz EU, ni jedna EP grupa nije reagovala i osudila otvoreno održavane neonacističke manifestacije u Hrvatskoj, na kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi.

- Kako je moguće da niko iz EU, ni jedna EP grupa- @EPPGroup, @EPP, @TheProgressives, @GreensEFA, @ecrgroup, @PatriotsEP, @ESNgroup_EU, @RenewEurope, @Left_EU nikada nije reagovao i osudio otvoreno održavane neonacističke manifestacije u Hrvatskoj, na kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi? Ovi događaji su otvoreno podržani od strane hrvatske vlade. Ti ljudi pevaju i veličaju koncentracione logore u kojima je ubijano stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma na monstruozne načine, uključujući i decu. Kako je ovo dozvoljeno u EU? Vi ćutite o otvorenom slavljenju masovnih ubistava u logoru Jasenovac, a istovremeno propovedate o vladavini prava i evropskim vrednostima. Dok fašizam besni u Hrvatskoj, vi ste zauzeti kritikovanjem Srbije zbog REM saveta i zakona o pravosuđu. Dozvolite da čujemo vas kako branite najosnovnije vrednosti! Oglasite se! - poručila je Brnabić.

Podsetimo i da hrvatska vlada otvoreno podržava ovakve događaje, što dokazuje i činjenica da je hrvatski premijer Andrej Plenković u julu 2025. godine došao na generalnu probu Marka Perkovića Tompsona zajedno sa svojom decom, a tom prilikom su se i fotografisali, što su tada preneli hrvatski mediji.

S druge strane, blokaderi u Srbiji raduju se poseti izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule koji o našoj zemlji priča sve najgore, a čija je poseta Beogradu sa grupom evroparlamentaraca najavljena za 23. januar.

Istog onog Piculu koji je na 30. godišnjicu zlolinačke akcije "Oluja" objavio svoju fotografiju iz 90-ih godina u uniformi hrvatske vojske sa kalašnjikovim u rukama.

Takođe podsećamo da je nedavno u jednom kafiću u Splitu izvedena je ustaška pesma "Jasenovac i Gradiška Stara".

Gosti kafića, mahom mladi ljudi pevali su i skakali uz pesmu. Inače, i Tompson je tu pesmu izvodio na početku karijere, a pomenuti "Maks" iz pesme je Vjekoslav Luburić, ustaški oficir i zapovednik sistema koncentracionih logora među kojima je najveći koncentracioni logor Jasenovac.

(Kurir)

