MESAROVIĆ PORUČILA: U Srbiji trenutno 377 korisnika bez struje, Spirić obmanjuje javnost
POTPREDSEDNICA Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je večeras da su u Srbiji trenutno 377 korisnika bez električne energije, što je 0,01 odsto od ukupnog broja mernih mesta u celoj državi.
Mesarović je, na svom Instagram profilu, odbacila tvrdnje Jelene Spirić iz Stranke slobode i pravde da je u pitanju 14.000 korisnika i poručila da radnici Elektrodistribucije Srbije neće stati, pa ni u ovim vanrednim okolnostima, sve dok poslednji korisnik ne dobije električnu energiju.
-Poznato je da je glavni manir Đilasa (Dragana, predsednika SSP) i predstavnika njegove stranke laž i izricanje neistina, kao i apsolutna nestručnost i neznanje na svim poljima. Pa je tako jedna od njegovih perjanica Jelena Spirić i danas brutalno obmanula javnost i građane Srbije šireći paniku, a sve sa ciljem kako bi još jednom ponizila sve zaposlene u elektroenergetskom sektoru, koji danima unazad usled ogromnih snežnih padavina, koje su zadesile celu Evropu, ulažu nadljudske napore kako bi svaki stanovnik naše zemlje u najkraćem roku dobio električnu energiju, naglasila je Mesarović.
-Za razliku od nekih drugih vremena kada se brinulo isključivo o tome kako će Đilas i njemu slični sto više opljačkati džepove građana Srbije, ostavljajući državu na ivici bankrota, rekla je Mesarović.
Kako je dodala, politika koju vode predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i predsednik SNS Miloš Vučević pokazala se kao jedina politika rezultata koja je narodu obezbedila bolji životni standard i to je politika brige o svakom građaninu Srbije.
(Tanjug)
