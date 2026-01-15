Politika

MESAROVIĆ PORUČILA: U Srbiji trenutno 377 korisnika bez struje, Spirić obmanjuje javnost

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 01. 2026. u 22:41

POTPREDSEDNICA Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je večeras da su u Srbiji trenutno 377 korisnika bez električne energije, što je 0,01 odsto od ukupnog broja mernih mesta u celoj državi.

Foto: S.M.Jovanović

Mesarović je, na svom Instagram profilu, odbacila tvrdnje Jelene Spirić iz Stranke slobode i pravde da je u pitanju 14.000 korisnika i poručila da radnici Elektrodistribucije Srbije neće stati, pa ni u ovim vanrednim okolnostima, sve dok poslednji korisnik ne dobije električnu energiju.

-Poznato je da je glavni manir Đilasa (Dragana, predsednika SSP) i predstavnika njegove stranke laž i izricanje neistina, kao i apsolutna nestručnost i neznanje na svim poljima. Pa je tako jedna od njegovih perjanica Jelena Spirić i danas brutalno obmanula javnost i građane Srbije šireći paniku, a sve sa ciljem kako bi još jednom ponizila sve zaposlene u elektroenergetskom sektoru, koji danima unazad usled ogromnih snežnih padavina, koje su zadesile celu Evropu, ulažu nadljudske napore kako bi svaki stanovnik naše zemlje u najkraćem roku dobio električnu energiju, naglasila je Mesarović.

-Za razliku od nekih drugih vremena kada se brinulo isključivo o tome kako će Đilas i njemu slični sto više opljačkati džepove građana Srbije, ostavljajući državu na ivici bankrota, rekla je Mesarović.

Kako je dodala, politika koju vode predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i predsednik SNS Miloš Vučević pokazala se kao jedina politika rezultata koja je narodu obezbedila bolji životni standard i to je politika brige o svakom građaninu Srbije.

(Tanjug)

