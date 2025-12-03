Politika

DOŠEN PORUČIO: Ova presuda šalje poruku svima koji ulazimo pravni sistem da se u Srbiji, trud i znanje mogu srušiti jednom odlukom

В. Н.

03. 12. 2025. u 20:48

PRAVNIK Novak Došen analizirao je presudu koju je protiv "Novosti" doneo Prvi osnovni sud.

ДОШЕН ПОРУЧИО: Ова пресуда шаље поруку свима који улазимо правни систем да се у Србији, труд и знање могу срушити једном одлуком

FOTO: Arhiva novosti

Kao neko ko pripada generaciji mladih pravnika i ko svoj profesionalni život namerava da posveti politici i advokaturi, ne mogu da prećutim slučaj Andrijane Nešić. Ovakva presuda nije samo udar na jednu novinarku, ona šalje poruku svima nama koji ulazimo u pravni sistem da se u Srbiji trud, znanje i pravo mogu srušiti jednom jedinom odlukom za koju postoji ozbiljan utisak pristrasnosti.

Kada sudija koja je javno zauzela stav u vezi sa studentskim blokadama vodi postupak protiv urednice medija koji su te blokade najglasnije kritikovali, a zatim izrekne najdrastičniju kaznu u istoriji srpskog novinarstva, teško je govoriti o potpunoj nepristrasnosti i jednakom pristupu zakona prema svima.

Za nas koji tek koračamo u svet advokature, za mlade koji žele da veruju u pravo i institucije, nameće se pitanje: kakvu poruku šalje presuda koja ostavlja utisak da nije zasnovana isključivo na zakonu, već i na lično izraženim stavovima sudije?

Ovakve odluke obeshrabruju mlade pravnike koji veruju da se pravo uči da bi se primenjivalo, a ne relativizovalo. Ako presude mogu delovati kao posledica ideološkog konteksta, onda je to direktan udar na poverenje u pravnu državu, na slobodu medija i na samu suštinu pravničkog poziva.

Podržavam žalbu koju je najavio kolega, advokat Isailović. Smatram da ovaj slučaj mora biti prekretnica, ne zbog politike, već zbog pravde jer ako se bude ćutalo, poruka mladima koji ulaze u advokaturu biće jasna:

„Ovde nije važno pravo. Važno je ko sudi.“

Ja verujem da Srbija zaslužuje pravosuđe u kome je zakon jedino merilo. Zato je naša obaveza kao mladih, kao pravnika i kao ljudi koji žele da grade svoju budućnost u ovoj zemlji da ovakve odluke jasno, odgovorno i glasno osudimo!

