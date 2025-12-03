Politika

MINISTARSTVO INFORMISANJA O PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Ovde se radi o drakonski kazni kakva se nije dogodila još iz perioda zločinačke NDH

В. Н.

03. 12. 2025. u 18:50

MINISTARSTVO informisanja i telekomunikacija najoštrije osuđuje skandaloznu presudu novinarki Andrijani Nešić, urednici portala “Novosti”.

МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА О ПРЕСУДИ АНДРИЈАНИ НЕШИЋ: Овде се ради о драконски казни каква се није догодила још из периода злочиначке НДХ

Foto: Ministarstvo

"Ministarstvo informisanja i telekomunikacija jasno i nedvosmisleno ocenjuje da je reč o političkoj presudi i otetom pravosuđu. Ovde se radi o drakonski izrečenoj kazni kakva se nije dogodila još iz perioda zločinačke NDH iz Drugog svetskog rata. Ono što je zabrinjavajuće, jeste činjenica da ni tzv.  sudije Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu.

UNS i NUNS osim prećutnog saglašavanja sa ovakvom sramnom presudom, uporno odbijaju saradnju sa državnim institucijama te se ne odazivaju na pozive Ministarstva informisanja i telekomunikacija u sklopu pokrenute inicijative za ostvarivanje međunovinarskog dijaloga. Takvim postupanjem ne pokazuju kolegijalnu solidarnost, već ih samo interesuje državni novac. Oni svojim nereagovanjem na ovakvu presudu pokazuju da očito odgovaraju i polažu račune nekome izvan naše zemlje. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija otvoreno apeluje i ukazuje da se ovde radi o otvorenom progonu slobodnih medija i novinara. Iz ovoga se jasno vidi da se iza čitave afere pomalja poznata forma „blokader te tuži, blokader ti sudi", stoji u saopštenju Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike
Politika

0 5

"NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ" Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike

PRAVDA i pravo ne postoje, a ovo je danas potvrdila sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 23:20

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte
Politika

0 3

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte

ADVOKAT Vladimir Đukanović komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose