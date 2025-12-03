MINISTARSTVO INFORMISANJA O PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Ovde se radi o drakonski kazni kakva se nije dogodila još iz perioda zločinačke NDH
MINISTARSTVO informisanja i telekomunikacija najoštrije osuđuje skandaloznu presudu novinarki Andrijani Nešić, urednici portala “Novosti”.
"Ministarstvo informisanja i telekomunikacija jasno i nedvosmisleno ocenjuje da je reč o političkoj presudi i otetom pravosuđu. Ovde se radi o drakonski izrečenoj kazni kakva se nije dogodila još iz perioda zločinačke NDH iz Drugog svetskog rata. Ono što je zabrinjavajuće, jeste činjenica da ni tzv. sudije Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu.
UNS i NUNS osim prećutnog saglašavanja sa ovakvom sramnom presudom, uporno odbijaju saradnju sa državnim institucijama te se ne odazivaju na pozive Ministarstva informisanja i telekomunikacija u sklopu pokrenute inicijative za ostvarivanje međunovinarskog dijaloga. Takvim postupanjem ne pokazuju kolegijalnu solidarnost, već ih samo interesuje državni novac. Oni svojim nereagovanjem na ovakvu presudu pokazuju da očito odgovaraju i polažu račune nekome izvan naše zemlje. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija otvoreno apeluje i ukazuje da se ovde radi o otvorenom progonu slobodnih medija i novinara. Iz ovoga se jasno vidi da se iza čitave afere pomalja poznata forma „blokader te tuži, blokader ti sudi", stoji u saopštenju Ministarstva informisanja i telekomunikacija.
