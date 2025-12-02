Politika

VUČEVIĆ DEKLASIRAO ĐILASA: Vučića podržava narod Srbije, dok je on na nivou statističke greške

В. Н.

02. 12. 2025. u 15:24

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja oštro je na društvenim mrežama odgovorio napisanje Dragana Đilasa o tome da se potpuno raspala spoljna politika predsednika Vučića.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Kada najveći lopovi govore o poštenju, a najneodgovorniji političari pričaju o odgovornosti, onda dobijete ovakvo pisanije Dragana Đilasa, koje nije ništa drugo nego mlaćenje prazne slame. Nažalost, imao je Đilas šansu da pokaže koliko zna i šta može. Nažalost, pola miliona građana Srbije koje je Đilas upisao u nezaposlene, dok je on postao milijarder. Nažalost i Srbije koju je ekonomski potpuno uništio. Setite se samo kako su Đilas i njegova žuta banda ćutali i kakva je gromoglasna tišina vladala dok je etnički čišćeno Kosovo i Metohija 2004, kada je Priština proglasila nezavisnost lažne države Kosovo 2008, i kada smo doživeli debakl u Međunarodnom sudu pravde 2010. godine. Gde je tada bio Dragan Đilas da “brani” državu? I sad je našao predsedniku Aleksandru Vučiću, kojeg podržava velika većina građana Srbije, da drži lekcije jedan Đilas, koji je jedva na 1,4% - napisao je Vučević na društvenoj mreži x.

Politika Aleksandra Vučića je, kako je rekao Vučević, nezavisna, ekonomski jaka i slobodarska Srbija, i tu politiku podržava narod Srbije. 

- A politka Dragana Đilasa je, zahvaljujući svim katastrofalnim potezima koje je vukao dok je bio na vlasti i ličnom bahaćenju i bogaćenju, na nivou statisticke greške. Izvinjavam se statističkoj grešci - napisao je Vučević.

