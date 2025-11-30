Politika

"HOĆE LI SE BLOKADERI IZVINITI ILI BAR PRESTATI DA NAS MRZE"? Stevandić o totalnom debaklu blokadera na lokalnim izborima (FOTO)

В.Н.

30. 11. 2025. u 23:22

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić prokomentarisao je ubedljivu pobedu liste SNS na lokalnim izborima u Sečnju, Negotinu i Mionici, kao i totalni poraz blokadera.

ХОЋЕ ЛИ СЕ БЛОКАДЕРИ ИЗВИНИТИ ИЛИ БАР ПРЕСТАТИ ДА НАС МРЗЕ? Стевандић о тоталном дебаклу блокадера на локалним изборима (ФОТО)

Foto D. Gavrić

- U Sečnju,Mionici i Negotinu nije bilo nas iz Republike Srpske a blokaderska opozicija je izgubila sa većom razlikom nego kada su nas kojih  ima oko 1 promil, optužili za poraz.Hoće li nam se izviniti ili bar prestati da nas mrze i zašto neće?

I ovo drugo je dovoljno da im oprostimo - poručio je Stevandić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ SA ROĐENDANSKE PROSLAVE SINA DANILA: Hvala ljudima na ogromnoj podršci u Negotinu, Sečnju i Mionici - do konačne pobede (VIDEO)
Politika

0 2

VUČIĆ SA ROĐENDANSKE PROSLAVE SINA DANILA: Hvala ljudima na ogromnoj podršci u Negotinu, Sečnju i Mionici - do konačne pobede (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras sa rođendanske proslave sina Danila i zahvalio narodu na divnoj pobedi. Hvala ljudima na ogromnoj podršci i pobedama u Negotinu, Sečnju i Mionici. Srećan što sam imao malo vremena da se proveselim sa Danilom za njegov rođendan. Do konačne pobede, poručio je Vučić.

01. 12. 2025. u 00:49

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI