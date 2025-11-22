Politika

BRNANIĆ OPLELA PO ĐILASU: "Da nije drugi najveći lopov u istoriji Srbije (odmah posle svog gazde Šolaka) pa da se čovek i sažali nad njim"

22. 11. 2025. u 22:22

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je kako je Dragan Đilas, u pauzi pisanja pisama strancima protiv Srbije, otvorio sve svoje čakre i pokazao koliko je velika, a bolesna, njegova opsesija Aleksandrom Vučićem.

 - Kakva fascinantna ekspresija inferiornosti u odnosu na

. Koliko kompleksa u tako malo reči. Svaka čast za Đilasa. U emotivnom naboju na tviteru, u pauzi pisanja pisama strancima protiv Srbije, otvorio je sve svoje čakre i pokazao koliko je velika, a bolesna, njegova opsesija Aleksandrom Vučićem. Da nije drugi najveći lopov u istoriji Srbije (odmah posle svog gazde Šolaka) pa da se čovek i sažali nad njim. Ali, pošto jeste, onda zauvek samo zaslužuje prezir - napisala je Ana Brnabić na platformi X.

