AMERIKANCI NIKADA BRUTALNIJI Vučić: Polako zavrću slavinu svima, ubacuju američke kompanije

В. Н.

21. 11. 2025. u 17:06

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer govorio je o situaciji sa energentima.

АМЕРИКАНЦИ НИКАДА БРУТАЛНИЈИ Вучић: Полако заврћу славину свима, убацују америчке компаније

Foto: Profimedia/ilustracija

Amerika se nikad brutalnije bori za svoje ekonomske interese, tvrdi predsednik Srbije.

- Polako zavrću slavinu svima, ubacuju američke kompanije... - kaže Vučić.

Lakše bismo odgovorili da imamo more.

- Zato nemamo more, zato su odvojili Crnu Goru od Srbije, zato Pašiću nisu dali izlaz na more, iako se borio svim srcem - navodi predsednik Srbije.

