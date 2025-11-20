VUČIĆ O NAPADIMA I LAŽIMA BLOKADERA: Ne postoji gadost koju niste spremni da uradite jer drugih kvaliteta nemate

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je danas regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures" nakon čega je odgovarao na pitanja medija.

FOTO: Novosti

- Kada pričate o preminulim osobama, o nečijoj deci, ne mogu da odgovaram. Srećan sam što je prekinula štrajk glađu. Želim joj da sačeka pravdu. Želim joj sve najbolje u životu. Ja da odgovaram na isti način, iako sam da budem iskren bio šokiran što sam čuo, ne mogu. Nije to ona, to su oni. Oni su i nju i mnoge druge ljude doveli u atmosferu da sve što kažeš protiv bilo koga iz porodice Vučić je dozvoljeno. Pričate o ustaši Margetiću, koji je rekao da moja ćerka ima vilu u Berlinu.

Pokažite mi to, molim vas. Sram vas bilo sve zajedno. Nemam račune u inostranstvu, nemam kuće, vile, nemam ništa. Osim obnovljene očeve kuće u Čipuljiću, nemam ništa van Srbije. Kako reče Tijanić, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Oni jednostavno ne mogu da razumeju da postoje ljudi koji su drugačiji, da neko živi za istoriju, a ne za dnevne prljavštine.

Ja blokaderima da vređam porodice, uništavam živote, ne pada mi na pamet. Valjda vam je jasno da bih na raspolaganju imao mnogo više resursa nego oni. I u tome je razlika. Ja ću da ih pobeđujem politički, radom, marljivošću i dobrim rezultatima. Gustavo Petro je posato Aleksandar Vučić i Aleksandar Vučić je postao Gustavo Petro. Veliki je problem kada vam oni koji su kao legalan prihod, a bili na vlasti, pokazivali 619 miliona evra, drže pridike o korupciji i kriminalu. Na to se samo osmehnem i kažem hvala - rekao je predsednik Vučić.