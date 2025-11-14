TRI SATA TRAJAO RAZGOVOR MAKRONA I VUČIĆA: Izuzetna čast ukazana predsedniku Srbije na užasno težak dan za Francusku (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić doputovao je juče u radnu posetu Francuskoj. Sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom imao je dug i otvoren razgovor u trajanju od tri sata čime je predsedniku Vučiću ukazana ogromna čast.

Foto: Instagram

Predsednik Srbije dočekan je sa najvećim uvažavanjem, a francuski predsednik je izašao u susret svom kolegi.

Ispred palate na dočeku su bili i pripadnici francuske garde.

Tom prilikom dvojica državnika razgovarali su o bilateralnim temama koje povezuju dve zemlje, regionalne ali geopolitičke teme.

Predsednik Vučić je istakao da je sa predsednikom Makronom razgovarao o strateškim stvarima i da će mu biti potrebno neko vreme da sve analiziram.

Istakao je da se razgovaralo o EU, zajednički ulaganjima, saradnji u oblasti veštačke inteligencije...

- Od Francuske kupujemo super-kompjuter, jedini takve vrednsosti u jugoistočnoj Evropi - kaže on.

Najavio je komercijalni ugovor za prvu liniju metroa sa francuskom firmom.

- Taj posao završavamo da bismo za dve i po ili tri godine imali prvu liniju metroa - kaže on.

Ponovio je da je veoma zadovoljan što je tri sata razgovarao sa Makronom.

- Borio sam se za interese naše zemlje, ukazao za sve probleme sa kojima se suočavamo - kaže on.

Srbija ima stopu javnog duga u odnosu na BDP 43 posto, podseća on.

- Francuska ima 115-116, Italija ima 130, Grčka ima 220, Nemačka ima 86... Po tom pitanju smo duplo bolji od Nemačke. Ne mogu da slušam te gluposti više, tu mržnju prema sopstvenoj zemlji zato što nikada nisu ništa uradili za svoju zemlju, zato ne mogu da razumeju da neki ljudi jesu. Zato nam nude kandidate koji su nam uništavali dinar, ne mogu da razumeju i da prihvate da već 13 godina imamo stabilan kurs dinara, iako nije fiksni kurs, kao što ga nikada u istoriji nismo imali - rekao je on.

Istakao je da uvek ima ljudi koji mrze svoju zemlju.

- Kakav finansijski dah? Imamo para. Mi gledamo da držimo deficit na 3 posto, Francuska ima 5,4 posto. Imamo 4 milijarde evra na računu. Ne možemo da trošimo to samo da biso čuvali stopu deficita, a ne zato što "nemamo pare". Mi u zlatu imamo skoro 6 milijardi evra, više... Nasledili smo četvrtinu toga u zlatu. Neko je kao hrčak radio. Nisu to moje pare, to su pare države - rekao je on.

Rekao je da neki ljudi žive svoje izmišljene živote u svojim mehurima laži NoveS i N1.

- Očekujete od mene da u tome učestvujem? Nama pare nisu potrebne. Nama je potrebno da imamo sistem - kaže Vučić.

Podsetio je da je, kada je postao premijer stopa javnog duga u odnosu na BDP bio 79%, a danas je 43%.

- To je jedna od najnižih stopa u Evropi. Neki ne mogu da shvate da je Srbija jedna uspešna zemlja. Neki ne mogu to da shvate - kaže on.

O prodaji Generalštaba Kad su u pitanju kritike predsednika NDSS Miloša Jovanovića u pogledu "prodaje" Generalštaba, podsetio je da su oni Maršalat prodali, a Generalštab se daje u dugoročni zakup. - Tako vam to rade te lažne patriote, uvek prodaju sve, pa koriste i izraze o prodaji, iako mi ništa ne prodajemo - rekao je Vučić. Rekao je da će mnogo vremena proći dok ne krenu radovi na Generalštabu. - Tako je bilo i sa Beogradom na vodi, pa su nam izbacivali žute patke, sprečavali, pravili demonstracije svakog dana, pa eto ih tamo svakog dana - izjavio je Vučić.

Istakao je da ne želi da komentariše šta priča jedan autoprevoznik.

- Meni je pritisak inače visok, ako on misli da je razlog moje sekiracije, grdno, grdno, grdno se prevario - rekao je Vučić.

Rekao je da je za njega izuzetna vest što je Jaćimovićev sin prekinuo štrajk glađu.

Francuska ima ogromnu korist od nuklearki, ovde je najjeftinija struja u Evropi, navodi Vučić.

- Mi smo dali 30 miliona evra za preliminarne analize nuklearki. Za 15 godina uglja više nećemo imati - kaže on.

Upoznao je Makrona o situaciji sa NIS, kaže da su sutra sastanci sa Amerikancima.

- Nadam se da ću sutra znati nešto više - rekao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.