VUČIĆ POSLE SASTANKA SA MAKRONOM: Tri sata smo razgovarali - ovo su bile teme razgovora

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je večeras u Pariz gde boravi na poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Vučić se obraća javnosti

Vučić govori o prvim rezultatima njegove posete Francuskoj.

Kaže da je srećan što je mogao da ima tri sata sastanka u četiri oka sa Makronom.

- Razgovarali smo o strateškim stvarima, biće mi potrebno neko vreme da sve analiziram. Razgovarali smo o svim bilateralnim stvarima - kaže on.

Ističe da se razgovaralo o EU, zajednički ulaganjima, saradnji u oblasti veštačke inteligencije...

- Od Francuske kupujemo super-kompjuter, jedini takve vrednsosti u jugoistočnoj Evropi - kaže on.

Najavio je komercijalni ugovor za prvu liniju metroa sa francuskom firmom.

- Taj posao završavamo da bismo za dve i po ili tri godine imali prvu liniju metroa - kaže on.

Ponovio je da je veoma zadovoljan što je tri sata razgovarao sa Makronom.

- Borio sam se za interese naše zemlje, ukazao za sve probleme sa kojima se suočavamo - kaže on.

Srbija ima stopu javnog duga u odnosu na BDP 43 posto, podseća on.

- Francuska ima 115-116, Italija ima 130, Grčka ima 220, Nemačka ima 86... Po tom pitanju smo duplo bolji od Nemačke. Ne mogu da slušam te gluposti više, tu mržnju prema sopstvenoj zemlji zato što nikada nisu ništa uradili za svoju zemlju, zato ne mogu da razumeju da neki ljudi jesu. Zato nam nude kandidate koji su nam uništavali dinar, ne mogu da razumeju i da prihvate da već 13 godina imamo stabilan kurs dinara, iako nije fiksni kurs, kao što ga nikada u istoriji nismo imali - rekao je on.

Kaže da uvek ima ljudi koji mrze svoju zemlju.

- Kakav finansijski dah? Imamo para. Mi gledamo da držimo deficit na 3 posto, Francuska ima 5,4 posto. Imamo 4 milijarde evra na računu. Ne možemo da trošimo to samo da biso čuvali stopu deficita, a ne zato što "nemamo pare". Mi u zlatu imamo skoro 6 milijardi evra, više... Nasledili smo četvrtinu toga u zlatu. Neko je kao hrčak radio. Nisu to moje pare, to su pare države - rekao je on.

Kaže da neki ljudi žive svoje izmišljene živote u svojim mehurima laži NoveS i N1.

- Očekujete od mene da u tome učestvujem? Nama pare nisu potrebne. Nama je potrebno da imamo sistem - kaže Vučić.

Podseća da je, kada je postao premijer stopa javnog duga u odnosu na BDP bio 79%, a danas je 43%.

- To je jedna od najnižih stopa u Evropi. Neki ne mogu da shvate da je Srbija jedna uspešna zemlja. Neki ne mogu to da shvate - kaže on.

Kad su u pitanju kritike predsednika NDSS Miloša Jovanovića u pogledu "prodaje" Generalštaba, podseća da su oni Maršalat prodali, a Generalštab se daje u dugoročni zakup.

- Tako vam to rade te lažne patriote, uvek prodaju sve, pa koriste i izraze o prodaji, iako mi ništa ne prodajemo - rekao je Vučić.

Kaže da će mnogo vremena proći dok ne krenu radovi na Generalštabu.

- Tako je bilo i sa Beogradom na vodi, pa su nam izbacivali žute patke, sprečavali, pravili demonstracije svakog dana, pa eto ih tamo svakog dana - izjavio je Vučić.

Kaže da ne želi da komentariše šta priča jedan autoprevoznik.

- Meni je pritisak inače visok, ako on misli da je razlog moje sekiracije, grdno, grdno, grdno se prevario - rekao je Vučić.

Kaže da je za njega izuzetna vest što je Jaćimovićev sin prekinuo štrajk glađu.

Francuska ima ogromnu korist od nuklearki, ovde je najjeftinija struja u Evropi, navodi Vučić.

- Mi smo dali 30 miliona evra za preliminarne analize nuklearki. Za 15 godina uglja više nećemo imati - kaže on.

Upoznao je Makrona o situaciji sa NIS, kaže da su sutra sastanci sa Amerikancima.

- Nadam se da ću sutra znati nešto više - rekao je Vučić.

"Odnosi Srbije i Francuske danas snažniji nego ikada u novijoj istoriji"

- Očekujem otvoren razgovor o bilateralnim odnosima Srbije i Francuske, kao i o aktuelnoj situaciji u regionu, u kontekstu svih globalnih izazova sa kojima se suočavamo. Poseban fokus razgovora biće ekonomski odnosi i novi projekti koji bi mogli da doprinesu još većem prisustvu francuskih investicija u Srbiji.

Zahvalan predsedniku Makronu na razumevanju koje Francuska pokazuje prema Srbiji i na podršci koju pruža našem evropskom putu. Istakao sam da Srbija ostaje posvećena reformama i izgradnji društva zasnovanog na radu, znanju i evropskim vrednostima.

Verujem da su odnosi Srbije i Francuske danas snažniji nego ikada u novijoj istoriji. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo naše strateško partnerstvo i da zajedno gradimo budućnost zasnovanu na poverenju i poštovanju.

Ovaj susret je ujedno i prilika da predsednika Makrona pozovem da ponovo poseti Srbiju, koja u Francuskoj vidi iskrenog prijatelja i važnog partnera na svom evropskom i razvojnom putu - objavio je predsednik Vučić na svom Instagramu.

- Hvala dragom prijatelju, predsedniku Makronu, na srdačnoj dobrodošlici - napisao je predsednik Vučić na svom Instagram profilu.

Svečani doček za Vučića

Makron je za Vučića priredio svečani doček u Jelisejskoj palati. Ispred palate na dočeku su bili i pripadnici francuske garde. Vučić i Makron su se prilikom susreta srdačno zagrlili. U čast Vučića Makron je pripremio i radnu večeru.

Kako je izgledao pozdrav dvojice lidera pogledajte na priloženom video-snimku:

Vučić stigao u Pariz

Šef države najavio je uoči susreta da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i "evropskog puta" Srbije.

Naglasio je da će njegova poseta Parizu biti kratka, ali da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu.

Rekao je i da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.